Microsoft запустила Teams Premium с ИИ-функциями на базе GPT-3.5: заметки и задания будут записаны даже если вы отсутствовали

Пользователи Microsoft Teams Premium получат доступ к новым функциям – генерирование заметок и заданий с помощью ИИ, а также улучшенную защиту содержимого разговоров с помощью маркировки и водяных знаков.

Intelligent recap — важное новое дополнение к Microsoft Teams Premium, которое использует модель OpenAI GPT-3.5, чтобы записать основные моменты встречи, даже если вы на ней не присутствовали. Функция будет полезна, когда сотрудники находятся в разных часовых поясах или по каким-то другим уважительным причинам пропустили совещание.

ИИ создаст полную стенограмму разговора с пометками, когда и о чем говорил каждый из спикеров. Если вас упомянут в разговоре, на графике это также будет отображено. Некоторые возможности Intelligent recap доступны уже сегодня, но большинство добавят во втором квартале 2023 года.

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Среди других функций Teams, которые теперь будут доступны исключительно в премиальной подписке: онлайн-перевод субтитров, организация сцен в режиме Together Mode и т.д. Субтитры будут доступны нынешним пользователям в течение 60 дней льготного периода, а функции виртуальных встреч — в течение 30 дней.

В Microsoft Teams Premium усилят меры безопасности для защиты встреч: доступны водяные знаки, маркировка конфиденциального содержимого и возможность запретить участникам записывать разговор или копировать переписку в чате.

Microsoft Teams Premium также поддерживает вебинары – это поможет компаниям проводить события со списками ожидания регистрации, настроенным временем начала и завершения, а также с виртуальными «брендированными» комнатами.

Интеграция GPT-3.5 с Microsoft Teams Premium состоялась только через несколько дней после того, как Microsoft расширила партнерство с OpenAI в рамках «многомиллиардных инвестиций». Ходят слухи, что Microsoft готовится добавить технологию OpenAI в Word, PowerPoint и Outlook и, как сообщается, интегрирует ChatGPT в Bing.

Microsoft запустила 30-дневную тестовую версию Teams Premium в декабре для предварительного просмотра функций, а теперь сделала ее общедоступной. Нынешняя акционная стоимость Microsoft Teams Premium – $7 в месяц за пользователя, с 30 июня цена вырастет до $10.

Источник: The Verge