Google Meet научился переводить голос — и звучать, как вы

Раздел Технологии выходит при поддержке

Мир мессенджеров динамично меняется. В то время как Microsoft выводит с рынка Skype, Google продолжает активно развивать Meet и добавлять в него новые функции. Во время проведения конференции Google I/O поисковый гигант представил новую возможность в Meet — во время видеозвонков сервис способен автоматически переводить вашу речь на другой язык. При этом сохраняются звучание вашего голоса, интонации и эмоции.

Для работы этой функции сервис использует ИИ-платформу Gemini. Благодаря ИИ происходит перевод сказанного вами в режиме реального времени — и сразу озвучивается перевод на язык вашего собеседника.

Например, в демонстрации англоязычный пользователь общался с испаноязычным коллегой. Как только тот включал функцию перевода, Meet начинал дублировать его голос на английском — и звучало это так, будто говорит тот же человек, но на другом языке.

Google отмечает, что перевод пытается сохранить не только слова, но и интонацию, ритм и даже настроение голоса. Это должно сделать общение более естественным и человечным — будто вы действительно слышите собеседника, просто на понятном вам языке.

Сейчас функция работает только между английским и испанским языками. Однако в ближайшие недели Google обещает добавить поддержку итальянского, немецкого и португальского языков. Сначала доступ получат подписчики сервиса, а позже — корпоративные клиенты.

Интересно, что Microsoft Teams тоже не отстает: ранее там запустили похожий инструмент перевода в тестовом режиме.

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Учитывая то, как активно ИИ интегрируется в сервисы для общения, в ближайшее время нас ждет еще больше «умных» функций. А значит — меньше языковых барьеров и больше настоящего живого общения.

Источник: The Verge

Раздел Технологии выходит при поддержке

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