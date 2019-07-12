Франция приняла спорный закон о дополнительном налоге на крупные IT-компании





Франция приняла противоречивый закон о налоге на «цифровые услуги», который окажет заметное влияние на американских технологических гигантов. В то же время в США заявили, что изучают данную ситуацию.

В соответствии с новым законом, принятым Сенатом Франции 11 июля, технологические компании с глобальным доходом более €750 млн и доходом во Франции в сумме более € 25 млн. должны будут платить налог в бюджет Франции. Налог исчисляется по ставке 3% от общего годового дохода, получаемого за счёт предоставления услуг французским пользователям. Этот шаг затронет крупные технологические компании, такие как Google, Facebook и Amazon. Он был принят в связи с тем, что планы по налоговым изменениям в ЕС зашли в тупик.

Ещё до окончательного принятия этого закона США заявили о начале расследования в отношении этих законодательных изменений. За день до голосования Управление торгового представителя США (USTR) заявило, что данный налог и соответствующие заявления французских чиновников «предполагают, что Франция несправедливо позиционирует налог на некоторые американские технологические компании».

«Соединенные Штаты очень обеспокоены тем, что налог на цифровые услуги, который, как ожидается, завтра пройдет через Сенат Франции, несправедливо нацелен на американские компании», — заявил в среду представитель USTR Роберт Лайтхайзер.

Он также добавил, что президент США Дональд Трамп приказал провести расследование в связи с данными налоговыми инициативами. После завершения расследования, согласно заявлению, США примут решение об ответных мерах.

Известные американские организации и бизнесс-группы негативно оценили французский законопроект о налоге на «цифровые услуги». В частности, Торговая палата США заявила, что этот план «нанесёт вред американским предприятиям и работникам». Совет по информационным технологиям, в состав которого входят такие компании, как Google и Facebook, заявил, что этот шаг Франции был «показательным и вызывающим опасения из-за отхода» от международных достижений. В то же время Фонд информационных технологий и инноваций, аналитический центр по вопросам политики, также критически отнёсся к этому предложению. Заявлении Фонда эти нововведения называются «замаскированным усилием, нацеленным на компании, считающиеся слишком мощными, слишком прибыльными и слишком американскими».

Не исключено, что эта ситуация может перерасти в новую торговую войну, на этот раз между США и Францией.

Источник: The Verge