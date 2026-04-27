Новости Крипто 27.04.2026

Самая горячая ставка: неизвестный остряк использовал фен и термометр, чтобы превратить $100 в $34 000

Шадрін Андрій

Редактор та автор новин

Найгарячіша ставка: невідомий дотепник використав фен та термометр в аеропорту, щоб перетворити $100 на $34 000

Французская полиция расследует манипуляцию с метеодатчиком в парижском аэропорту Шарль-де-Голль: какой-то хитрец физически нагрел сенсор, чтобы зафиксировать нужную температуру для выигрыша ставки на криптоплатформе Polymarket. Он провернул схему дважды.


Трейдер под никнеймом xX25Xxx поставил чуть более $119 на то, что максимальная температура в Париже в один апрельский день превысит 18°C. Рынок в тот момент оценивал этот результат как почти невозможный — с вероятностью всего 1%. Но вечером датчик в Шарль-де-Голль показал скачок, и трейдер получил более $21 000 прибыли.

Найгарячіша ставка: невідомий дотепник використав фен та термометр в аеропорту, щоб перетворити $100 на $34 000
Данные: Polymarket / Crypto world

Это произошло дважды, и конечная прибыль составила более чем $34 000: это выигрыш в 285 раз. Особенно подозрительным выглядел момент скачка: в 21:30 температура за 12 минут взлетела с 16,9°C до 21,9°C — параллельно с резким падением влажности. Подобная динамика в естественных условиях почти невозможна.

Аналитическая компания Bubblemaps проверила данные: ни одна другая метеостанция в парижской агломерации не зафиксировала ничего похожего. Размер выигрышной ставки xX25Xxx при этом оказался более чем в 25 раз больше типичных сумм для этого аккаунта.


Найгарячіша ставка: невідомий дотепник використав фен та термометр в аеропорту, щоб перетворити $100 на $34 000
Данные: Polymarket / Crypto world

Polymarket рассчитывал парижские температурные контракты на основе одного-единственного датчика Meteo France, размещённого вблизи взлетной полосы. Датчик был фактически в открытом доступе — без какой-либо охраны.

На форумах трейдеров и в Discord обсуждаются две версии: кто-то либо воспользовался зажигалкой, либо принес аккумуляторный фен и разогрел воздух вокруг сенсора до нужного значения.

«Старый добрый фен на публично доступной метеостанции рядом с аэропортом. Классика жанра», — прокомментировал один из пользователей Discord.

Метеоролог и СЕО компании HD Rain Рубен Галали, который первым сообщил об аномалии в Meteo France, подчеркнул: последствия вмешательства в датчики аэропорта могут быть опасными — ведь эти данные используются для взлета и посадки самолетов, выбора взлетных полос, расчета маршрутов и расхода топлива.

«Если в этих данных есть ошибка — это может быть опасно», — заявил он.

Meteo France подала официальную жалобу в полицию аэропорта по поводу возможного вмешательства в автоматизированную систему обработки данных. Представитель службы Лоран Беклер подтвердил, что технические специалисты лично осмотрели станцию и проверили данные датчиков.

После того как метеорологи исключили естественное происхождение скачка, xX25Xxx удалил свой аккаунт на Polymarket. С 19 апреля платформа перешла на данные другой станции — аэропорта Париж-Ле Бурже. Датчик в Шарль-де-Голль теперь охраняется. Polymarket на запросы журналистов не ответил.

Источник: Bloomberg

