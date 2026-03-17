17.03.2026

Снова нападение во Франции: преступники силой похитили $1 млн в криптовалюте у супружеской пары

Знову напад у Франції: злочинці силою викрали $1 млн у криптовалюті у подружньої пари

В пригороде Парижа трое преступников, которые выдавали себя за полицейских, напали на супружескую пару и заставили их перевести примерно €900 тыс. в биткоинах (около $1 млн). После перевода средств нападавшие связали хозяев дома, ранили их и скрылись.


Французские правоохранители начали расследование и пытаются отследить похищенную криптовалюту. Инцидент произошел в богатом районе Ле-Шене на западе от Парижа. Преступники появились возле дома рано утром и убедили женщину открыть дверь, представившись сотрудниками полиции. Оказавшись внутри, нападавшие взяли супругов под контроль. Пострадавшим примерно по 50 лет. Один из грабителей достал нож и пригрозил убить женщину, если ее партнер не переведет криптовалюту на указанный кошелек. Мужчина выполнил требование и совершил транзакцию. После этого злоумышленники положили обоих на диван, связали их и покинули дом, сев в фургон, который ждал неподалеку. Женщина получила легкую травму плеча. Через некоторое время ей удалось освободиться, после чего она развязала мужа и обратилась за помощью к соседке.

Прокуратура Версаля подтвердила факт похищения криптовалюты. Дело передано в Бригаду по борьбе с бандитизмом — подразделение французской судебной полиции, которое занимается организованной преступностью. Следователи рассматривают обвинение в незаконном лишении свободы, вооруженном ограблении с применением насилия и преступном сговоре. Правоохранители проверяют записи камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей и анализируют блокчейн-транзакцию, чтобы установить дальнейшее движение средств. Эксперты по финансовым преступлениям обращают внимание, что владельцы криптовалют все чаще становятся мишенью физического принуждения.

«Этот случай демонстрирует опасную тенденцию: преступники заставляют людей подтверждать транзакции под угрозой насилия, обходя даже самые надежные цифровые механизмы защиты», — отметил исследователь кибербезопасности доктор Маркус Тиль.

По оценкам специалистов, риски для владельцев криптоактивов усиливает необратимость биткоин-транзакций после подтверждения в блокчейне. Среди мер безопасности называют использование мультиподписных кошельков, распределение активов между различными юрисдикциями, ограничение публичной информации о криптовалютном состоянии и применении транзакций с задержкой. Французская полиция сообщает, что подобные преступления становятся более частыми. С июля 2023 года до конца 2025-го правоохранители расследовали около 40 случаев нападений или похищений, связанных с криптовалютой. Всего в 2025 году количество таких атак выросло на 75%, а суммарные потери пострадавших оцениваются примерно в $40,9 млн.


В последнее время во Франции зафиксировано несколько резонансных эпизодов. В частности, в департаменте Валь-де-Марн неизвестные пытались похитить руководителя французского подразделения Binance. В другом случае в провинции Изер преступники несколько часов удерживали и пытали 74-летнего мужчину, ошибочно считая его родственником криптомиллионера. Ранее также сообщалось, что в США бывший полицейский похитил подростка, пытаясь получить $350 тыс. в биткоинах.

У Франції затримано 6 підозрюваних за спробу викрадення з вимогою криптовалютного викупа

Источник: Bitcoin World

Популярные новости

arrow left
arrow right
Telegram интегрирует в кошелек биткоин и Ethereum и создает единую платформу криптоплатежей TON Pay
С 2025 года владельцы биткоина начали меняться: частных все меньше, институций — больше
По меньшей мере 5 криптобирж помогают россии обходить санкции, заполняя нишу Garantex
Количество держателей стейблкоинов в мире впервые превысило 200 миллионов
Криптоэнтузиаст купил 100 смартфонов Solana Seeker и получил $3,33 млн прибыли на аирдропе токена SKR
$1,2 млн на фейковых криптовалютных инвестициях: в Днепре СБУ ликвидировала международную мошенническую сеть
Криптомиксеры возвращаются: США отменяют 4-летний запрет
Новый рекорд Ethereum: впервые в истории более 50% всех монет находится в стейкинге
Пенсионные фонды США несут убытки 60% на акциях Strategy: компания говорит, что выдержит биткоин даже по $8 000
Предательство по-американски: семья Трампов тайно продала почти половину криптоплатформы WLF шейху ОАЭ
ЕС готовит тотальную криптоблокаду рф: полный запрет всех транзакций, активов и платформ
Криптотрейдер потерял 50 млн USDT, пытаясь купить токен AAVE
Ошибка в коде от ИИ Claude Opus 4.6 стоила DeFi-протоколу Moonwell почти $1,8 млн
Криптобиржа Crypto.com приобрела самый дорогой домен в мире — AI.com — за рекордные $70 млн
Payoneer в этом году запустит поддержку стейблкоинов в режиме 24/7
Количество просмотров криптоконтента на YouTube упало до самого низкого уровня за 5 лет
Биткоин упал ниже $76 000: за сутки ликвидировано позиций на $2,6 млрд, рынки прогнозов говорят о цене в $59 000
В сеть слили данные более 149 млн логинов, из них 420 тыс. — аккаунты Binance
Криптобиржа Bybit запускает IBAN-счета и фактически становится необанком
"Киты" активно распродают BTC и ETH, а в Гугле ищут "биткоин до нуля": что это значит для криптовалют?
Биткоин начал год стабильно: аналитики осторожно говорят о старте бычьего рынка
