Французы разработали электробус, который способен перезаряжаться всего за 20 секунд

Французская компания Blue Solutions разработала электрический автобус, на перезарядку которого требуется всего 20 секунд.

Автобус называется незамысловато – Flash Shuttle. В отличие от большинства электрического транспорта, использующего аккумуляторные батареи, на перезарядку которых требуется немало времени, разработка Blue Solutions опирается на электрохимические конденсаторы, также называемые суперконденсаторами или ионисторами. Эти устройства объединяют достоинства конденсаторов и аккумуляторных батарей. К сожалению, по емкости они пока заметно уступают последним, но их безоговорочным достоинством является способность быстро накапливать и отдавать энергию. К слову, резервная аккумуляторная батарея у Flash Shuttle тоже имеется.

Использовать Flash Shuttle разработчик предлагают на регулярных маршрутах. Расходуя энергию, запасенную блоком суперконденсаторов, автобус может проехать до 2 км, после чего понадобиться их перезарядка. Перезаряжать Flash Shuttle можно прямо на остановке во время высадки и посадки пассажиров. Для этого используется специальная телескопическая штанга на крыше каждой остановки по маршруту следования транспорта, которая подключается к контактам на крыше электробуса. К слову, одного заряда резервной батареи, которая может использоваться там, где расстояние между остановками превышает 2 км, хватает на 30 км пути.

Flash Shuttle существует в двух версиях – 6-метровой и 12-метровой. Первая рассчитана на перевозку 22 человек, вторая может вместить уже 90 человек.

В конце прошлого года Blue Solutions провела первые испытания своего автобуса-молнии, выведя его на маршрут по Елисейским полям. В нынешнем году Blue Solutions продолжит испытывать Flash Shuttle в одном из районов Сингапура, чтобы лучше оценить его эффективность и технический ресурс. Начиная с середины этого года Flash Shuttle будут перевозить студентов между кампусами Наньянского технологического университета. Испытания продлятся два года. В рамках эксперимента Blue Solutions планирует установить специальные станции для совместного пользования электробусами и запустить сервис краткосрочной аренды – студенты смогут использовать автобусы для передвижению по Сингапуру.

Согласно предварительным подсчетам компании, затраты на эксплуатацию таких электробусов в 5-10 раз ниже по сравнению с трамваями – Flash Shuttle не нужны рельсы и контактная сеть, только зарядные станции.

Источник: Blue Solutions