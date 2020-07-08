Freelancehunt: Больше всего среди заказчиков фрилансеров востребованы программисты, дизайнеры и копирайтеры, при этом подавляющее большинство работает с уже знакомыми исполнителями [инфографика]





Украинские заказчики фриланс-услуг выбирают исполнителей на проект, поскольку для найма сотрудника в штат не хватает полной загрузки, а ценные кадры после опыта удаленной работы не спешат обратно в офис. Как показывает летний опрос фриланс-сервиса Freelancehunt, чаще других к удаленным специалистам обращаются IT-компании, рекламные и маркетинговые агентства, дизайнерские студии, а также заказчики из сферы услуг и ритейла.

«Украинский бизнес укрепляется в онлайне, поэтому спрос на IT-услуги растет уже несколько лет. К фрилансерам идут компании, сотрудники которых не справляются с объемами, или если нужно найти узкопрофильного специалиста под конкретный проект. Например, разработчик для «Битрикс 24» будет востребован при разовых заказах, поскольку держать такого программиста в качестве штатного сотрудника невыгодно. Похожая ситуация наблюдается в рекламных и маркетинговых агентствах. Там под отдельные задачи могут искать специалистов по контексту или дизайнеров, специализирующихся, например, на логотипах» — отметил основатель Freelancehunt Олег Топчий.

Сами заказчики выделяют несколько главных причин, по которым они обращаются к сторонним специалистам. Больше всего клиенты ценят возможность выбрать исполнителя под отдельную задачу (61,5%), на втором месте — мотив «отсутствие постоянной загрузки не позволяет нанять сотрудника в штат» (57,8%). Чуть более 40% работодателей понимают, что на сервисах фриланса можно найти ценных специалистов, которые не готовы идти в офис. Каждый третий из опрошенных обращается к фрилансерам, потому что их рабочие задачи довольно разносторонние и специфические.

Больше всего среди заказчиков востребованы программисты (26,8%), дизайнеры (21,4%) и копирайтеры (19,3%). Далее следует SEO и маркетинг (13,5%), затем переводы (7,9%). В первой десятке категорий также значатся: аудио/видео, мобильная разработка, консалтинг, системное администрирование и архитектура.

«Если рассмотреть наиболее очевидный пример интернет-маркетинга — сайт, работа над которым состоит из написания, отрисовки и наполнения текстами, то мы увидим, что эти категории услуг представлены в первой тройке. Далее на сайт нужен трафик, и здесь подключаются специалисты по продвижению. При этом программисты не только наиболее востребованные, но и самые оплачиваемые специалисты: 53% совокупного бюджета на фрилансе — у разработчиков. Востребованность разработчиков сохраняется во всем мире, каждая компания сейчас является технологической» — говорит основатель Freelancehunt.

Большинство заказчиков фриланса (61%) — это ФОП-ы. Каждый третий клиент — представитель малого и среднего бизнеса, и только 4% — крупные компании. Что касается регулярности заказов, то больше половины клиентов обращается к исполнителям несколько раз в месяц, 26,7% — пару раз в неделю, и пятая часть — несколько раз в год.

Подавляющее большинство клиентов (72%) продолжает работать с фрилансерами, с которыми уже был опыт сотрудничества ранее. Оставшиеся 28% при размещении новых заказов подбирают исполнителей заново. Один из клиентов фриланс-платформы, занимающийся дизайном упаковки, за год опубликовал 12 конкурсов. Логика агентства в том, что для каждого продукта нужны свежие идеи и креатив, а их могут обеспечить только разные специалисты.

Опрос проводился на платформе Freelancehunt с 22 июня по 3 июля 2020 года. В опросе приняло участие 5 427 зарегистрированных заказчиков. Сервис Freelancehunt был запущен в 2005 году, на сегодняшний день площадкой пользуются более 700 000 пользователей в Украине и других странах.

Источник: Freelancehunt