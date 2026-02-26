Функция Audio Eraser от Samsung теперь работает с YouTube и другими приложениями

Samsung расширяет Audio Eraser за пределы записи и применяет ее в режиме реального времени к видео с YouTube и других приложений на смартфоне. Доступна как часть One UI 8.5 на серии Galaxy S26, функция Audio Eraser может быть включена для аудио, воспроизводимого на устройстве.

Начиная с Google Pixel и распространившись на Samsung Galaxy вместе с прошлогодней серией Galaxy S25, функции «Audio Eraser» доказали свое удобство для записи видео. Все довольно просто: можно включать или выключать функцию во время воспроизведения в поддерживаемых приложениях, регулировать силу эффекта, а также использовать переключатель «Voice Focus». Samsung отмечает, что Audio Eraser на Galaxy S26 может применяться к YouTube, Instagram, Netflix и другим приложениям; отдельно также упоминался TikTok. Впрочем, в настройках устройств Galaxy S26 конкретного списка приложений не указано.

На практике же Audio Eraser очень хорошо работает на YouTube. Во время тестовой демонстрации на YouTube воспроизводилось хоккейное видео с включенным Audio Eraser, и комментаторов было слышно довольно четко на протяжении всего видео. Однако после выключения Audio Eraser четко проявлялся рев толпы, который иначе был бы заглушен Уже само по себе было бы впечатляюще увидеть, как это работает во время записи, но еще более впечатляет то, что все происходит в режиме реального времени непосредственно на устройстве.

Конечно, как это часто бывает с этой функцией, звук иногда приобретает несколько странный оттенок, когда артефакты удаленного аудио частично просачиваются, но в целом реализация выполнена очень хорошо. Однако вопрос, где именно это может быть полезным, остается открытым. Серия Galaxy S26 уже доступна для предварительного заказа с традиционными бонусами от Samsung. Сейчас действуют повышенные программы трейд-ина и другие предложения до 11 марта, когда смартфоны появятся в розничной продаже.

Galaxy S26 также привносит более широкий контекст развития Galaxy AI: обновление One UI 8.5 включает не только расширение Audio Eraser на сторонние стриминговые сервисы, но и ряд других интеллектуальных инструментов для повышения производительности и удобства ежедневного использования. Например, смартфоны могут автоматически предлагать контекстные подсказки при вводе текста, распознавать и сканировать документы через камеру, а также оснащены расширенными средствами для автоматической организации и анализа контента, что создает более адаптивный и «умный» интерфейс в повседневных сценариях.

Источник: 9to5google.com