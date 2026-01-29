YouTube пытается блокировать фоновое воспроизведение в сторонних браузерах

Прими участие в конкурсе и выиграй игровой руль G923 от ?

Пользователи YouTube сообщают, что фоновое воспроизведение больше не работает в Samsung Internet, Vivaldi и других браузерах. Проблемы с фоновым воспроизведением в нескольких браузерах свидетельствуют о том, что это может быть целенаправленное изменение со стороны YouTube.





Подписка YouTube Premium не только позволяет избавиться от рекламы, но и предоставляет доступ к ряду дополнительных возможностей. В то же время существуют способы обойти платную подписку YouTube и пользоваться этими функциями бесплатно. Обычно для этого используют браузеры, отличные от Chrome, а также блокировщики рекламы. Теперь пользователи таких решений сообщают, что одна из популярных функций перестала работать.





Фоновое воспроизведение является одной из функций, доступных в рамках подписки YouTube Premium. Оно позволяет продолжать слушать видео на YouTube после сворачивания браузера или выключения экрана смартфона. Согласно многочисленными сообщениями пользователей Samsung Internet (через PiunikaWeb), фоновое воспроизведение прекратило работать.

«Я больше не могу воспроизводить видео в браузере Samsung Internet. Я уже перезагрузил устройство и проверил все настройки — безрезультатно. Пытаюсь пользоваться YouTube с функцией блокировки рекламы в браузере Samsung Internet, чтобы не пропускать рекламу во время видео, но похоже, что Samsung убрал эту возможность. Только что проверил у знакомого — у него такая же проблема в браузере Samsung Internet», — пишет пользователь с ником Asteroid.

Хотя большинство жалоб поступает именно от пользователей Samsung Internet, о проблеме также сообщают владельцы браузеров Brave, Vivaldi и Microsoft Edge.

«В течение многих лет я пользовался браузером Samsung Internet из-за функции фонового воспроизведения видео. Но внезапно она перестала работать. Теперь видео останавливается, как только я перехожу в другие приложения или выключаю экран телефона, даже несмотря на то, что опция включена. Сначала я подумал, что проблема только в Samsung Internet, но с таким же сбоем столкнулся и в браузере Brave», — говорит пользователь Constellation.

В то же время один из пользователей заявляет, что в Brave эта функция снова заработала. В сообщениях пользователи отмечают, что после сворачивания браузера или выключения экрана звук исчезает. Некоторые также видят кратковременное оповещение с текстом «MediaOngoingActivity», после чего элементы управления воспроизведением исчезают.

«Я пользуюсь Android, и раньше эта функция работала — переключатель для ее включения можно найти в Настройках. Я уже пробовал выключать расширение uBlock Origin, но проблема не в этом. «Фоновое воспроизведение аудио» — позволяет воспроизводить звук, когда вы переходите на другую вкладку в Edge или в другое приложение, или когда экран устройства выключен», — рассказывает пользователь Edge под ником Cheap-Comparison-8985.

Чтобы поощрить больше пользователей оформлять подписку Premium, YouTube ранее уже внедрял изменения для предотвращения обхода ограничений. Например, в ноябре прошлого года кампания против блокировщиков рекламы заставила тысячи пользователей подумать, что YouTube не работает.

«Уже несколько дней у меня возникла очень странная проблема с телефоном Samsung на One UI 8. В частности, когда я пытаюсь воспроизводить видео в фоновом режиме или просто выключаю экран, воспроизведение автоматически останавливается — независимо от того, каким приложением я пользуюсь: встроенным браузером Samsung Internet или браузером Vivaldi. Фоновое воспроизведение аудио работает только в PapertoAudio. Я не понимаю, что происходит», — жалуется пользователь WindowsSurface.

Учитывая количество жалоб из разных приложений, не исключено, что это еще одна попытка компании отвадить пользователей от использования обходных решений. Пока Google не давал никаких официальных комментариев по ситуации.

