FX анонсировал пятый сезон «Фарго» и выход сериала по «Чужому»

Кабельный канал FX дал «зеленый свет» продолжению сериала «Фарго». Пятый сезон трагикомедии анонсировали спустя 15 месяцев после финала четвертого, сообщает Hollywood Reporter.

Такой долгий перерыв уже стал традицией для антологии. С 2014 года, когда вышел первый сезон, каждое продолжение откладывалось более чем на год. А из-за пандемии четвертый сезон вышел спустя почти три года после завершения третьего.

Шоураннер сериала – Ноа Хоули, еще в 2020 году говорил, что FX не давит на него по срокам.

«Ноа и [исполнительный продюсер] Уоррен [Литтлфилд] порадовали и вдохновили фанатов четырьмя блестящими главами «Фарго», и мы очень рады объявить вместе с нашими партнерами из MGM о новой главе одного из лучших и самых популярных сериалов на телевидении». Президент FX Entertainment Эрик Шриер

Действие пятого сезона будет происходить в 2019 году и в нем будут решаться следующие вопросы: «Когда похищение не является похищением, и что, если ваша жена не ваша?»

О сроках выхода сериала не сообщается, но глава FX Джон Ландграф во время пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков добавил, что Хоули будет снимать новый сезон «Фарго» до нового сериала во вселенной «Чужого».

«Нам нужно снимать «Фарго» этой зимой, поэтому мы будем снимать его до «Чужого», хотя у нас больше сценариев для «Чужого», чем для «Фарго», — сказал Ландграф. «Ноа пишет оба прямо сейчас».

Глава FX добавил, что получил один сценарий для «Фарго» и пять для «Чужого».

Фантастический сериал станет приквелом всей франшизы, и в нем точно не будет Эллен Рипли.

«Действие сериала развернется на Земле. Это происходит на нашей планете, ближе к концу века, в котором мы сейчас живем, — через 70 с лишним лет. Все, что я могу сказать, это то, что Рипли не будет частью сериала, как и другие персонажи, кроме самого инопланетянина».

Джон Ландграф также похвалил Ноа Хоули за невероятную способность не только демонстрировать верность оригинальному творению, например, братьям Коэнам [с Фарго], но и привносить что-то новое.

«Чужой» начался с культового фильма Ридли Скотта 1979 года. В последние годы режиссер пытался возродить франшизу, выпустив фильм «Прометей» 2012 года и его продолжение «Чужой: Завет» 2017 года.