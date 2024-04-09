Фильм Антона Птушкина собрал за дебютный уикенд 2,3 млн грн — новый рекорд для документального кино

Фильм Антона Птушкина «Мы, наши любимцы и война» заработал 2,3 млн грн за первый уикенд в национальном прокате и стал абсолютным рекордсменом среди документального кино. О стартовых сборах рассказала СЕО дистрибьюторской компании Green Light Films Вероника Ясинская украинскому Forbes.

«Мы, наши любимцы и война» — дебютный полнометражный фильм Антона Птушкина, известного украинского тревел-блогера родом из Луганска, который с начала войны превратил собственный видеоблог о путешествии в репортаж о войне. Его лента показывает большую войну в Украине сквозь призму жизни животных — много историй о спасении домашних любимцев из запертых квартир, эвакуации с территорий под российскими обстрелами, человечности и поддержке. Съемки стартовали 20 августа 2022-го — за полтора года Птушкин провел около 60 интервью в более чем 10 городах Украины, в том числе и в Бахмуте незадолго до оккупации, и три международные съемки — в Испании, Нидерландах и Польше. Всего за это время он отснял около 85 часов видео для финальной версии фильма продолжительностью 85 минут.

Первые кассовые рекорды «Мы, наши любимцы и война»

На самом деле «Мы, наши любимцы и война» установил несколько рекордов в национальном прокате, включая однодневные сборы: 4 апреля лента показала самый большой бокс-офис в нише документального кино — 359 000 грн.

За первый уикенд проката в Украине (с 4 по 7 апреля) фильм посмотрели около 13 440 зрителей, а кассовые сборы составили, как уже отмечалось выше, составили 2,3 млн грн, что является рекордом для документального кино. Для сравнения, самому кассовому украинскому документальному фильму «20 дней в Мариуполе» 20 дней в Мариуполе понадобилось 16 уикендов, чтобы собрать 2,1 млн грн и почти 17 000 зрителей. По состоянию на начало апреля 2024-го бокс-офис нашумевшей ленты Мстислава Чернова и лауреата премии «Оскар-2024» составлял 8,7 млн грн.

По словам гендиректора Green Light Films фильм «Мы, наши любимцы и война» показали 142 кинотеатра на 174 экранах. Ежедневно украинские кинотеатры показывали около 240 сеансов фильма. Всего в Украине открыто около 190 кинотеатров.

Цифровой релиз, бюджет, международная версия и окупаемость

Лента также является первым случаем документальной копродукции Украины и Канады (Yap Films). Бюджет «Мы, наши любимцы и война» составляет сотни тысяч долларов (точную сумму команда не раскрывает). Бюджет украинской версии составляет до $100 000 — сюда входит чистая стоимость адаптации локальной версии фильма и расходы на кинопрокат (без затрат на рекламу и маркетинг). Цифровая премьера ожидается этим летом — первой среди VOD-платформ права на ленту купила Megogo.

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Международная версия с большим акцентом на животных называется Saving the Animals of Ukraine. Ранее права на нее приобрели крупнейший американский бродкастер PBS для программы Nature, которого в Украине знают благодаря все тому же «20 дней в Мариуполе» Мстиславу Чернову производства PBS Frontline, и канадский телеканал CBC. В разговоре с украинским Forbes продюсер Зоя Сошенко рассказалачто благодаря продажам и копродукционным льготам от Канады бюджет фильма почти покрыли, а продажа прав в другие страны станет прибылью. Команда прежде всего нацеливается на Европу, особенно Франция, Италия, Польша и Германия, где много украинцев.