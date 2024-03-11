«Оскар» состоялся: 11 марта рано утром по киевскому времени в Лос-Анджелесе завершилась 96-я церемония вручения главной кинопремии. По традиции, награды Американской киноакадемии раздали в театре «Долби». Подытоживаем, как это было, кто победил, а кто ушел с пустыми руками.

В Украине церемонию вручения премии «Оскар» эксклюзивно транслировал телеканал «Суспільне Культура». Известный комик и телеведущий Джимми Киммел уже в четвертый раз провел мероприятие он же проводил «Оскар» в 2017, 2018 и 2023 годах, но до рекордсмена в этой категории ему еще очень далеко — американский комик и актер Боб Хоуп делал это 19 раз (с 1939 по 1977).

Кто сорвал джек-пот

Позади сезон кинонаград и самое главное кинопротивостояние 2023 года между «Оппенгеймером» Кристофера Нолана и «Барби» Греты Гервиг. И самое главное для Украины: украинский документальный фильм«20 дней в Мариуполе» 20 дней в Мариуполе получил «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм» — до сих пор это не удавалось ни одному другому украинскому фильму. С самого начала мы, вместе с другими, предсказывали ему победа в оскаровской гонке. Это хорошее дополнение к немалому списку достижений фильма лауреатов Пулитцеровской премии Мстислава Чернова и Евгения Малолетки об осаде Мариуполя в феврале-марте 2022 года победу. Искренне надеемся, что это поможет привлечь большее международное внимание к совершенным россиянами преступлениям. Вот что сказал Мстислав Чернов в своей речи:

«Я бы хотел никогда не снимать этот фильм. Хотел бы обменять это на то, чтобы россия никогда не напала на Украину, никогда не оккупировала наши города, никогда не убивала десятки тысяч моих соотечественников-украинцев».

Лидер по количеству статуэток в этом году — конечно же «Оппенгеймер». В этом сезоне «Оппенгеймер» — абсолютный лидер по количеству наград: «Золотой глобус», BAFTA, Critics Choice Awards, премия Гильдии режиссеров и продюсеров США и вот, наконец, «Оскар». Кроме главной награды как Лучший фильм, драматический байопик Кристофера Нолана об отце ядерной бомбы получил еще 6 статуэток, включая награды за режиссуру, лучшие мужские роли первого и второго плана, а также технические (монтаж, саундтрек и операторскую работу). Кристофер Нолан, Киллиан Мерфи и Роберт Дауни-младший получили первые «Оскары» в карьере.

Второе место по количеству статуэток у «Бедных созданий» — из 11 номинаций всего четыре награды, причем три из них в технических категориях. Зато экранизация постмодернистской версии Франкенштейна Йоргоса Лантимоса принесла Эмме Стоун второй «Оскар» в ее карьере.

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«Анатомия падения», «Американская фантастика» и выиграли всего по одному «Оскару» при немалом количестве номинаций, но награды взяли важные (за сценарии). Да’Вин Джой Рэндольф получила «Оскар» за женскую роль второго плана в «Оставленцах», которые накануне попали в скандал из-за обвинений в плагиате.

У «Барби» Греты Гервиг только одна награда — за «Лучшую песню». Победу здесь одержала Билли Айлиш с «What Was I Made For», которая стала самой молодой двукратной лавреаткой премии «Оскар» за «Лучшую песню» (в 2022-м Айлиш получила награду «No Time to Die» для «Не время умирать»).

Уэс Андерсон уехал домой не с пустыми руками — короткометражная приключенческая комедия «Великолепная история Генри Шугара» для Netflix принесла одному из величайших режиссеров современности первый «Оскар» в карьере. Хаяо Миядзаки тоже получил «Оскар» — его «Мальчик и цапля» получила награду как «Лучший полнометражный анимационный фильм». Кстати, третий «Оскар» в карьере 83-летнего гениального японского аниматора (в 2002 году его отметили за «Унесенных призраками», а в 2014-м — за выдающиеся заслуги в кинематографе).

Мартин Скорсезе и Брэдли Купер на этот раз остались без наград и поедут домой с пустыми руками, хотя «Убийцы цветочной полки» претендовали аж на 10 наград, а «Маэстро» — на 7.

Главные хайлайты церемонии

Вручение «Оскара» Мстиславу Чернову и его речь — безусловно, самая сильная и важная для украинцев часть церемонии.

Зажигательный музыкальный номер Райана Гослинга под песню I’m Just Ken — бесспорно, один из самых ярких моментов мероприятия.

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Музыкальный номер Билли Айлиш с исполнением «What Was I Made For».

Речь команды «Оппенгеймер» после получения главной награды.

Перформанс Джоном Сина, который вышел на сцену голым (ну, почти), чтобы объявить победителя в категории «Лучший дизайн костюмов».

Очень эмоциональная и искренняя речь Эммы Стоун после получения награды в главной актерской номинации. А потом она сорвала голос и порвала платье под I’m Just Ken.

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Райан Гослинг и Эмили Блант соревнуются в остроумии.

Арнольд Шварценеггер, Дэнни ДеВито и убийственный взгляд Майкла Китона, который играл Бэтмена в известной дилогии Тима Бертона.

Знакомьтесь, Месси из фильма «Анатомия падения» — главная звезда ночной церемонии. Несмотря на (вроде бы) попытки нескольких кинокомпаний запретить появление милого псано он все равно пришел и наделал немало шума на церемонии.

Полный список лауреатов 96-й премии «Оскар»

Лучший фильм / Best Picture

🏆«Оппенгеймер» / Oppenheimer (Universal Pictures)

«Американская фантастика» / American Fiction (Amazon MGM Studios)«Анатомия падения» / Anatomy of a Fall (Le Pacte)«Барби» / Barbie (Warner Bros. Pictures)«Оставленцы» / The Holdovers (Universal Pictures)«Убийцы цветочной луны» / Killers of the Flower Moon (Paramount Pictures)«Маэстро» / Maestro (Sikelia Productions, Netflix)«Прошлые жизни» / Past Lives (A24)«Бедные создания» / Poor Things (Searchlight Pictures)«Зона интересов» / The Zone of Interest (A24)

Лучший режиссер / Directing

🏆Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)

Жюстин Трие («Анатомия падения»)Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной полки»)Йоргос Лантимос («Бедные создания»)Джонатан Глейзер («Зона интересов»)

Лучший актер / Actor in a Leading Role

🏆Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»)

Брэдли Купер («Маэстро»)Колман Доминго («Растин»)Пол Джаматти («Оставленные»)Джеффри Райт («Американская фантастика»)



Лучшая актриса / Actress in a Leading Role

🏆Эмма Стоун («Бедные создания»)

Аннетт Бенинг («НАЯД»)Лили Гладстон («Убийцы цветочной полны»)Сандра Гюллер («Анатомия падения»)Кэри Маллиган («Маэстро»)

Лучший актер второго плана / Actor in a Supporting Role

🏆Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»)

Стерлинг К. Браун («Американская фантастика»)

Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной полки»)

Райан Гослинг(«Барби»)

Марк Руффало («Бедные создания»)



Лучшая актриса второго плана / Actress in a Supporting Role

Да’Вин Джой Рэндольф («Остатки»)

Эмили Блант («Оппенгеймер»)Даниэль Брукс («Краска пурпурная»)Америка Феррера («Барби»)Джоди Фостер («НАЯД»)

Лучший адаптированный сценарий / Adapted Screenplay

🏆«Американская фантастика»Барби «Барби»«Оппенгеймер»«Бедные создания«Зона интересов»



Лучший оригинальный сценарий / Original Screenplay

🏆«Анатомия падения»«Оставленные»«Маэстро»«Май, декабрь»«Прошлые жизни»



Лучший фильм на иностранном языке / International Feature Film

🏆«Зона интересов»/The Zone of Interest (Великобритания)

«Я — капитан» / Io Capitano (Италия)«Идеальные дни» / Perfect Days (Япония)«Снежное сообщество» / Society of the Snow (Испания)«Учительская» / The Teachers’ Lounge (Германия)

Лучший полнометражный анимационный фильм / Best Animated Feature Film

🏆«Мальчик и цапля» / The Boy and the Heron«Стихии» / ElementalНимона «Нимона» / Nimona«Мечты робота» / Robot Dreams«Человек-паук: Сквозь Вселенную» / Spider-Man: Across the Spider-Verse

Лучший короткометражный анимационный фильм / Best Animated Short Film

🏆War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme



Лучшая песня / Best Original Song

🏆«What Was I Made For?» («Барби»)«The Fire Inside» (Flamin’ Hot)«I’m Just Ken» («Барби»)«It Never Went Away» («Американская симфония»)«Wahzhazhe» («Убийцы цветочной полные»

Лучший звук / Best Sound

🏆«Зона интересов»

«Творец»

«Маэстро»

«Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая»

«Оппенгеймер»



Лучшая операторская работа / Cinematography

🏆«Оппенгеймер»

«Граф» / El Conde«Убийцы цветочной полные»«Маэстро»«Бедные создания



Лучший документальный фильм / Documentary (Feature)

🏆«20 дней в Мариуполе» (Украина)

Bobi Wine: The People’s President (Уганда, Великобритания, США)

The Eternal Memory (Чили)

Four Daughters (Франция, Германия, Тунис, Саудовская Аравия)

To Kill a Tiger (Канада)

Лучший короткометражный документальный фильм / Documentary (Short Subject) 🏆The Last Repair Shop

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

Nǎi Nai and Wài Pó Лучший игровой короткометражный фильм / Best Live Action Short Film 🏆«Чудесная история Генри Шугара» / The Wonderful Story of Henry Sugar

После

Непобедимый

Рыцарь удачи

«Красный, белый и королевский синий» / Red, White and Blue



Лучшая работа художника-постановщика / Best Production Design

🏆«Бедные создания

Барби «Барби»

«Убийцы цветочной полки»

«Наполеон»

«Оппенгеймер»



Лучший дизайн костюмов / Best Costume Design

🏆«Бедные создания

Барби «Барби»«Убийцы цветочной полные»«Наполеон»«Оппенгеймер»



Лучший монтаж / Best Film Editing

🏆«Оппенгеймер»

«Анатомия падения»

«Оставленные»

«Убийцы цветочной полки»

«Бедняги»



Лучшие грим и прическа / Best Makeup and Hairstyling

🏆«Бедные создания

«Голда»«Маэстро»«Оппенгеймер»«

Снежное сообщество»

Лучшие спецэффекты / Best Visual Effects

🏆«Годзилла: Минус один»

«Творец»«Стражи галактики 3»«Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая»«Наполеон»

Лучший саундтрек / Best Original Score

🏆«Оппенгеймер»

Американская фантастика «Американская фантастика»«Индиана Джонс и Реликвия судьбы»«Убийцы цветочной полные»«Бедные создания

Как вам «Оскар-2024» Довольны ли в целом победителями, за кого болели больше всего? Делитесь собственными впечатлениями и мыслями в комментариях. Кто выиграл на «Оскар-2023» и другие главные моменты — поможет вспомнить наш предыдущий материал.

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