Новости Кино 26.03.2024 в 08:57 comment views icon

«20 дней в Мариуполе» — абсолютный рекордсмен по просмотрам на Takflix и самый продаваемый за всю историю «Киевстар ТВ»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

«20 дней в Мариуполе» — абсолютный рекордсмен по просмотрам на Takflix и самый продаваемый за всю историю «Киевстар ТВ»

Цифровой релиз оскароносного документального фильма Мстислава Чернова отметился новыми рекордами для украинских стримингов.

Согласно отчетам платформ, которые приводит Forbes, «20 дней в Мариуполе» стал абсолютным рекордсменом по просмотрам на стриминге Takflix в дебютный уик-энд, обойдя ленты «Мои мысли тихие» Антонио Лукича и «Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго» Надежды Парфан, а также показал рекордные для «Киевстар ТВ» продажи, обогнав не только украинские, но и мировые хиты (в период с 21 по 24 марта фильм вошел в топ-10 по количеству просмотров среди всего VOD-контента).

На Volia TV «20 дней в Мариуполе» посмотрели около 18% пользователей — всего за три дня лента собрала в пять раз больше просмотров по сравнению со всеми другими фильмами онлайн-кинотеатра. На Megogo к киноработе Чернова открыли более 21 000 доступов (с учетом предзаказов) — лента установила рекорд на стриминге среди документального кино и стала одним из лидеров общего рейтинга.

Отметим, что «20 дней в Мариуполе» также стал самой кассовой документальной лентой в Украине со сборами в 2,2 млн гривен в кинотеатрах на начало марта. За рубежом фильм можно посмотреть на Apple TV и Amazon Prime, он также доступен на Google Play, Microsoft Movies & TV и других цифровых платформах.

«20 дней в Мариуполе» — первый украинский фильм в истории Украины, который получил «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». Лента рассказывает об осаде Мариуполя в феврале-марте 2022 года — команда Associated Press, которые на то время были последними журналистами в городе, задокументировала осаду и вызванную нею гуманитарную катастрофу, работу врачей, бомбардировку роддома, массовые захоронения погибших гражданских и другие преступления россиян. Над фильмом работали режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко — все трое получили Пулитцеровскую премию.

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