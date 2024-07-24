Новости Кино 24.07.2024 в 22:08 comment views icon

Финальный трейлер фильма «Бордерлендс» / Borderlands — в кинотеатрах через две недели

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Андрій Русанов

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Финальный трейлер фильма «Бордерлендс» / Borderlands — в кинотеатрах через две недели

Раздел Кино выходит при поддержке?

Lionsgate выпустила финальный трейлер фильма «Бордерлендс» / Borderlands по известной серии игр. Премьера в Украине уже совсем скоро.

Как и предварительный трейлер ленты Элая Рота, это видео сосредоточено на двух вещах: взаимодействий между персонажами и экшена. Оба ролика похожи, даже имеют некоторые общие кадры, но раскрывают события с разных сторон.

В фильме Borderlands авантюристы ищут потерянное хранилище Пандоры. Лилит, Роланд, Тини Тина и другие сталкиваются с различными угрозами планеты. Несколько новых сцен содержат ссылки на те или иные моменты игр. Однако есть также несколько новых моментов, включая несколько отсылок к видеоиграм. Так, примерно на отметке 1:25 вы можете увидеть Роланда, который использует одного из взрывных плюшевых кроликов Тины.

Сейчас время, когда телевизионные и киноадаптации игр сейчас переживают возрождение, но фильм Borderlands должен был выйти несколько лет назад. Съемки были завершены еще в 2021 году, однако в 2023 году продолжались две недели пересъемки под руководством режиссера первого «Дэдпула» Тима Миллера. После этого времени поклонники Borderlands несколько обеспокоены качеством и соответствием фильма.

В Borderlands сыграли Кейт Бланшетт (Лилит), Джейми Ли Кертис (Патриция Таннис), Кевин Харт (Роланд), Ариана Гринблатт (Тини Тина) и Флориан Мунтяну (Криг), а Джек Блэк озвучил Клэптрепа. В украинских кинотеатрах фильм стартует 8 августа.

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Источник: ComicBook

Раздел Кино выходит при поддержке?

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