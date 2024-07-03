Кейт Бланшет пояснила, чому знялася в фільмі Borderlands: «Провела забагато часу з бензопилою»

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Може здатися дивним, що володарка «Оскара» Кейт Бланшетт погодилася зніматися у стрічці Borderlands. Акторка розповіла Empire про причину свого рішення.

У травні 2020 року вперше повідомлялося, що Бланшетт веде переговори про участь в екранізації Borderlands. Тоді припускали, що причиною стали великі гроші або навіть любов до гри.

Насправді ж Кейт нудьгувала через епідемію COVID-19, замкненість та відсутність роботи, тому й взялася за стрічку. Бланшетт каже, що їй подобаються «божевільні» ролі, які люди не очікують від неї. Однак вона також припустила трохи «ковідного божевілля»:

«Я проводила багато часу в саду, надто вільно користуючись бензопилою. Мій чоловік сказав: «Цей фільм може врятувати тобі життя», — розповіла Бланшетт.

Час, коли з’явилися чутки про роль у Borderlands та причина, що пояснює рішення, по суті відповідають одне одному. Ті ж, хто бачить невідповідність в образі акторки та контенту, в якому вона погодилася зніматися, можуть задовольнитися поясненням про легке тимчасове божевілля.

Щоб підготуватися до ролі у Borderlands, Кейт Бланшетт придбала PS5 та почала грати в ігри. Вона також занурилася у спільноту Borderlands, спостерігала косплеєрів та фанатичних прихильників суперфанів в інтернеті. Акторка каже, що весело провела час за цим усім.

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Фільм Borderlands, знятий Елаєм Ротом, заснований на серії ігор, розроблених Gearbox. Окрім Ліліт у виконанні Кейт Бланшетт у ньому можна буде побачити Роланда (Кевін Харт), Клаптрапа (Джек Блек), Тіні Тіну (Аріана Грінблатт), Танніс (Джеймі Лі Кертіс), Кріга (Флоріан Мунтяну) та інших. Borderlands вийде в Україні 8 серпня.

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