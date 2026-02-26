Galaxy S26 Ultra первым открывает эру смартфонов с поддержкой кодека APV

Galaxy S26 Ultra стал первым смартфоном в мире с поддержкой видеокодека Advanced Professional Video (APV), который ориентирован на профессиональную запись и последующий монтаж.

На презентации Galaxy Unpacked 2026 компания заявила, что добавила поддержку APV как ключевую функцию для создателей контента. Кодек анонсировали еще в 2023 году для того, чтобы качество видео оставалось неизменным даже после многократного редактирования. При этом видео в APV занимают почти на 20% меньше места, чем файлы в HEVC, хотя AV1 все еще дает меньший размер.

Galaxy S26 Ultra позволяет записывать видео в APV до 8K при 30 кадрах в секунду. Кодек работает с HDR и Log-видео и имеет два профиля качества: APV 422 HQ и APV 422 LQ. Запись 1080p/30fps в профиле HQ занимает около 1,5 ГБ в минуту, тогда как LQ — примерно 750 МБ в минуту. Если память заканчивается, видео можно писать сразу на внешний накопитель.

Сам кодек поддерживает Full HD, 4K и 8K, форматы HDR10 и HDR10+, мозаичное разбиение кадров, параллельное кодирование и декодирование, а также различные варианты субдискретизации цвета — 4:0:0; 4:2:2; 4:4:4 и 4:4:4:4. Дополнительно заявлена глубина цвета от 10 до 16 бит и поддержка вспомогательных видеоданных вроде альфа-каналов, информации о глубине и потоков предварительного просмотра.

APV теперь поддерживается на уровне всей экосистемы: Google добавил его в Android 16, Qualcomm интегрировал в Snapdragon 8 Elite Gen 5, а Samsung обеспечила поддержку через Exynos 2600. Это означает, что кодек работает не только через софт, а уже вшит в сами процессоры. Видео в APV можно редактировать в профессиональных программах DaVinci Resolve, LumaFusion и других. Отснятый материал со смартфона можно использовать без лишних конвертаций.

Напомним, кроме кодека, Galaxy S26 Ultra получил новую функцию Privacy Display для защиты экрана, более мощный процессор, более быструю зарядку и обновленную камеру. Один блогер уже успел сравнить камеры трех топовых смартфонов и S26 выделяется естественными цветами с уменьшением шума с уменьшением шума.

Источник: SamMobile, Android Authority

