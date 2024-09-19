Garmin inReach Messenger Plus — спутниковый коммуникатор за $500 с возможностью отправлять аудио и фото

Garmin выпустила обновленную версию своего спутникового коммуникатора inReach Messenger — с дополнительными функциями и почти вдвое большей от стандартной ценой.

Garmin inReach Messenger Plus, кроме отправки текстовых сообщений вне зоны покрытия сотовой связи, теперь позволяет отправлять фотографии и голосовые сообщения через спутник (что может стать преимуществом в экстренных ситуациях, когда надо будет отправить ценную информацию об оборудовании или травмах поисково-спасательным группам).

Устройство также позволяет делиться обновлениями о местонахождении или загружать прогнозы погоды. На Garmin inReach Messenger Plus предусмотрена специальная кнопка SOS, которая соединяет пользователей непосредственно с круглосуточным координационным центром Garmin для чрезвычайных ситуаций.

Как и предшественник устройство получило рейтинг IPX7 (то есть сможет пережить пребывание в воде на глубине до 1 метра в течение 30 минут). Его вес 117 граммов, а диагональ дисплея — 1,08 дюйма (разрешение 160 x 68).

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Что касается времени автономной работы, то здесь предлагают до 600 часов на одном заряде: с отправкой текстовых сообщений или обновлением местонахождения каждые 10 минут, или отправкой 250 фото/аудио.

Для сравнения: оригинальный Messenger стоит $300, тогда как стоимость версии Plus достигает $500 без учета подписки. Тарифные планы сейчас колеблются от $11,95 до $49,95 в месяц с расширенным функционалом для профессионалов и групп пользователей.

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