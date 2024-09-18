«Где IT на войне?»: украинские айтишники задонатили ₴39 млрд на ВСУ с февраля 2022 года

Также ІТ-отрасль за это же время уплатила ₴68+ млрд налогов.

Ассоциация ІТ Ukraine совместно с Mind и при поддержке Минцифры провела исследование «Где ІТ на войне», в котором приняли участие 150+ респондентов — ІТ-компаний, ІТ-кластеров, профильных ассоциаций и организаций, благотворительных фондов, EdTech-курсов, государственных структур и негосударственных проектов. В отчете отражены 7 категорий помощи — от донатов и социальных инициатив до налогов и новых технологических продуктов.

Всего с начала полномасштабного вторжения украинская ІТ-отрасль уплатила ₴68+ млрд налогов и задонатила на ВСУ около ₴39 млрд.

Из общей суммы ₴31,3 млрд поступали от имени компаний, тогда как ₴7,45 млрд — непосредственно от сотрудников. В среднем — это около 900 грн в месяц с одного украинского айтишника.

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В целом 9 из 10 опрошенных IT-компаний поддерживают ВСУ: речь идет о 100+ проектах по поддержке отдельных подразделений. Также айтишники активно участвуют в социальных и благотворительных проектах, на которые направили около ₴2,43 млрд за время полномасштабной войны.

70% крупных IT-компаний имеют в составе сотрудников, которые присоединились к кибервойску. Для сравнения количество хакерских атак на врага в прошлом году увеличилось на 16% по сравнению с 2022 годом. Что касается деятельности непосредственно IT-армии, то к операциям привлечены около 10 000 специалистов, которые за 2 года провели 339 атак и нанесли врагу ущерб на $300-600 млн.

90% компаний имеют мобилизованных работников (хотя сохраняют должности за ними лишь 84%). Половина закупает для сотрудников военное снаряжение, тогда как 40% оказывают финансовую поддержку, а 34% сохраняют выплаты зарплат в полном объеме.

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Напомним, что в предыдущих материалах мы рассказывали, как украинские айтишники используют в работе искусственный интеллект (таких в целом 85%); также ниже по ссылке можно ознакомиться с портретом среднестатистического IT-специалиста из Украины.