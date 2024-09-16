Новости IT-бизнес 16.09.2024 в 15:35 comment views icon

85% украинских айтишников используют в работе искусственный интеллект — чаще всего джуны и руководители

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

85% украинских айтишников используют в работе искусственный интеллект — чаще всего джуны и руководители

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Профильный ресурс DOU проанализировал, как украинские айтишники используют искусственный интеллект — оказалось, что самыми активными пользователями были новички и руководители, хотя подавляющее большинство опрошенных все еще относится к технологии с опаской.

В целом 85% опрошенных айтишников применяют ИИ в работе (год назад таких было всего 57%): из них 41% работает с технологией ежедневно, тогда как 32% — несколько раз в месяц.

85% українських айтішників використовують штучний інтелект (найчастіше джуни та керівники) — але довіряє йому лише третина

Среди самых активных пользователей искусственного интеллекта — молодые специалисты (89% айтишников с опытом до года против 79% специалистов, работающих в IT 10+ лет) и руководители (ИИ используют 90% специалистов уровня Head, Architect, Director of Engineering). В то же время среди сеньоров технологию интегрировали в свою работу в целом 82% специалистов.

85% українських айтішників використовують штучний інтелект (найчастіше джуни та керівники) — але довіряє йому лише третина

Технические специалисты реже используют ИИ, чем нетехнические: 84% против 91%. Самые активные здесь — маркетологи, дизайнеры и UI/UX-специалисты (95% в этой категории используют ИИ), а также HR-специалисты, DevOps и специалисты по продажам (более 90%).

Онлайн-курс “HR Business Partner” від Laba.
Підсилите звʼязок HR- та бізнес-процесів за допомогою вдосконалення аналітичних навичок. Навчіться розробляти HR-стратегії та планувати бюджети відповідно до цілей компанії. .
Детальніше про курс

85% українських айтішників використовують в роботі штучний інтелект — найчастіше джуни та керівники

Отмечается, что работники более крупных компаний (200+ сотрудников) используют искусственный интеллект реже, чем специалисты в меньших.

Технические специалисты используют ИИ в основном для поиска информации, решений и подсказок, тогда как более половины разработчиков, DevOps-инженеров, Data Scientists, Data Engineers и сисадминов пользуются технологией для написания кода, реже — для поиска ошибок и дебагинга.

85% українських айтішників використовують в роботі штучний інтелект — найчастіше джуни та керівники

Нетехнические специалисты используют искусственный интеллект для создания текстов и писем (84%), получения информации или подсказок (71%), а также перевода и поиска творческих идей (около 50%).

Онлайн-курс “HR Business Partner” від Laba.
Підсилите звʼязок HR- та бізнес-процесів за допомогою вдосконалення аналітичних навичок. Навчіться розробляти HR-стратегії та планувати бюджети відповідно до цілей компанії. .
Детальніше про курс

85% українських айтішників використовують штучний інтелект (найчастіше джуни та керівники) — але довіряє йому лише третина

Среди инструментов лидирует ChatGPT, с которым работают 79% айтишников (в прошлом году — 51%); далее следует GitHub Copilot (20%) и Google Gemini (13%).

85% українських айтішників використовують штучний інтелект (найчастіше джуни та керівники) — але довіряє йому лише третина

Всего 6% айтишников переживают, что ИИ их заменит: чаще всего художники и аниматоры (9%), разработчики (8%), QA и специалисты поддержки (по 7%). Тогда как больше всего уверены в себе по сравнению с ИИ специалисты по безопасности — 97% уверены, что технология их не заменит.

Портрет украинского айтишника по DOU: 30-летний женатый киевлянин, который ежемесячно донатит по $180 на ВСУ

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.

Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить