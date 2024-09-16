85% украинских айтишников используют в работе искусственный интеллект — чаще всего джуны и руководители

Профильный ресурс DOU проанализировал, как украинские айтишники используют искусственный интеллект — оказалось, что самыми активными пользователями были новички и руководители, хотя подавляющее большинство опрошенных все еще относится к технологии с опаской.

В целом 85% опрошенных айтишников применяют ИИ в работе (год назад таких было всего 57%): из них 41% работает с технологией ежедневно, тогда как 32% — несколько раз в месяц.

Среди самых активных пользователей искусственного интеллекта — молодые специалисты (89% айтишников с опытом до года против 79% специалистов, работающих в IT 10+ лет) и руководители (ИИ используют 90% специалистов уровня Head, Architect, Director of Engineering). В то же время среди сеньоров технологию интегрировали в свою работу в целом 82% специалистов.

Технические специалисты реже используют ИИ, чем нетехнические: 84% против 91%. Самые активные здесь — маркетологи, дизайнеры и UI/UX-специалисты (95% в этой категории используют ИИ), а также HR-специалисты, DevOps и специалисты по продажам (более 90%).

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Отмечается, что работники более крупных компаний (200+ сотрудников) используют искусственный интеллект реже, чем специалисты в меньших.

Технические специалисты используют ИИ в основном для поиска информации, решений и подсказок, тогда как более половины разработчиков, DevOps-инженеров, Data Scientists, Data Engineers и сисадминов пользуются технологией для написания кода, реже — для поиска ошибок и дебагинга.

Нетехнические специалисты используют искусственный интеллект для создания текстов и писем (84%), получения информации или подсказок (71%), а также перевода и поиска творческих идей (около 50%).

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Среди инструментов лидирует ChatGPT, с которым работают 79% айтишников (в прошлом году — 51%); далее следует GitHub Copilot (20%) и Google Gemini (13%).

Всего 6% айтишников переживают, что ИИ их заменит: чаще всего художники и аниматоры (9%), разработчики (8%), QA и специалисты поддержки (по 7%). Тогда как больше всего уверены в себе по сравнению с ИИ специалисты по безопасности — 97% уверены, что технология их не заменит.

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