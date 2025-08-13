Новости Игры 13.08.2025 comment views icon

Геймплей приключенческой игры The Lost Heaven: как The Last of Us, но в Китае и с роботами

Геймплей приключенческой игры The Lost Heaven: как The Last of Us, но в Китае и с роботами

Китайская студия решила сделать The Last of Us «дома», поэтому представила новую приключенческую игру The Lost Heaven с гигантскими роботами и межзвездными иммигрантами.

Сюжет разворачивается примерно через 40 лет в будущем, когда мир оказался на грани апокалипсиса. Человечество готовится к массовому бегству в космос, но игрок среди числа «счастливчиков» — он неудачник и межзвездный иммигрант. Мужчине надо как-то приспособиться к жизни во враждебном мире, где остатки человеческих поселений борются за ресурсы, а в небе время от времени виднеются огромные роботы. В общем атмосфера такая себе.

История будет вести игрока через ряд событий, которые раскрывают мир и конфликты. С 10 минут геймплея понятно, что главный герой берет задание на уничтожение опасных роботов, а у самого него модифицированная рука. Но больше деталей об истории нет. Студия Youliyuan Studio обещает развернутый сюжет с множеством диалогов и моментов, когда выбор игрока будет влиять на результат. В путешествии мужчину сопровождает робот-компаньон, который помогает в боях и заданиях.

Робот-компаньон в The Lost Heaven / Youliyuan Studio

Вместе с тем геймплей классический — исследование мира, ближний бой и стрельба. А вот именно визуальный стиль и атмосфера упадка очень напоминает The Last of Us: мрачные городские руины, повсюду много зелени и ощущение постоянной опасности. Но в отличие от творения Naughty Dog, в этом мире есть настоящие гигантские роботы — как союзники, так и враги. Что ж, мы получили китайскую Horizon (если судами ее не забракуют), а также корейскую The Witcher — Теперь очередь за TLOU.

Официальной даты выхода пока нет. По названию одного из официальных видео можно предположить, что релиз запланирован на 2026 год. Отметим, что The Lost Heaven разрабатывают всего три человека.

Источник: Tech4Gamers

