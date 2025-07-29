Sony подала в суд на Tencent из-за «рабского клона» Horizon

Sony подала иск против Tencent из-за Light of Motiram — китайский клон Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West.

В судебном иске против Tencent компания Sony заявляет, что китайский гигант не просто вдохновился серией игр Horizon, а фактически скопировал ее. Согласно материалам дела, Tencent якобы похитила:

общую концепцию игры;

геймплейные механики;

визуальный стиль;

художественное оформление, включая персонажей, роботизированных монстров и атмосферу постапокалиптического мира.

По мнению Sony, уровень сходства настолько высок, что это уже нельзя считать простым вдохновением — это прямое нарушение авторских прав. В дополнение к судебному иску, компания открыто назвала игру Light of Motiram «рабским клоном».

Интересно, что еще в прошлом году Tencent якобы обращалась к Sony с идеей совместно создать игру во вселенной Horizon. Однако компания отказалась от этого предложения. После этого Tencent решила продолжить разработку Light of Motiram самостоятельно — уже без официального разрешения на использование элементов Horizon. Хотя некоторые моменты компания точно отвергла: зная китайские тенденции в играх, главная героиня не была бы намеренно «некрасивая».

Игра разрабатывает на ПК (Steam) дочерняя студия Tencent — Polaris Quest. Ее впервые представили в прошлом году, и сразу после показа начали звучать обвинения в плагиате. Было сложно не обратить внимание на сходство между героинями, вооруженными луками, и игровым миром, который полон механических существ. Особенно это стало очевидным, когда некоторые так называемые «Механималы» напомнили хорошо знакомых фанатам «Громощелепу» и «Высокую шею».

Хотя визуально игра действительно напоминает вселенную приключений Элой — с ее дикими ландшафтами, футуристическими технологиями и механическими существами — по сути она отличается. В так называемом «рабском клоне» акцент смещен на выживание: игрок должен приручать механических животных, строить базу и объединяться с другими в кооперативном режиме. Зато Horizon сосредотачивается на персональной истории главной героини, глубоком сюжете и исследовании открытого мира. Но и здесь, и там — постапокалипсис, племена людей и роботы-звери.

В иске Sony требует денежную компенсацию (сумма не указана) и запрет на использование любых элементов, нарушающих права на Horizon. Tencent пока не дала комментариев. Но юристы уже говорят: даже если игра похожа, в суде еще надо доказать нарушение, а не просто совпадения. Поэтому впереди компании предстоят долгие судебные тяжбы.

Источник: Reuters