Корейская The Witcher? Вышел тизер Woochi the Wayfarer — мистической RPG с монстрами, шаманами и ритуалами

Корейские Nexon Games и студия LoreVault показали свой новый проект — RPG Woochi the Wayfarer, которая вайбом напоминает The Witcher.

Первый тизер, длящийся две с половиной минуты, задает темный и насыщенный атмосферой тон. События разворачиваются в фэнтезийной Корее времен эпохи Чосон, а сюжет вдохновлен классическим романом The Tale of Jeon Woochi. Главный герой — маг и воин Чон Вучи, который использует свои способности, чтобы бороться с несправедливостью и обманывать коррумпированных власть имущих.

Трейлер-тизер начинается с шаманки Мьоан, которая в святилище под ночным небом проводит жуткий ритуал со змеей. Узнав о нем магическая птица (со шляпой) летит к главному герою. Чон Вучи выслушал рассказ и сразу отправился разобраться с шаманкой: он днем проходит сквозь огромное дерево и оказывается неподалеку от нее.

Из кадров понятно, что его оружие чувствует магическую силу или монстров, поскольку вблизи с врагом оно начинает сиять синим цветом. Когда шаманка замечает его, то начинает истерически смеяться, все вокруг вспыхивает огнем и она превращается в чудовище.

«Известите Небеса — мы снова поднимаемся», — вскоре произносит Чон Вучи.

Woochi the Wayfarer претендует стать масштабной историей с магическими локациями, мифическими существами и динамичными боями. Разработчики говорят, что хотят создать приключенческую игру, понятную игрокам со всего мира, но в то же время глубоко погруженную в атмосферу корейского фольклора. Для этого разработчики консультируются с экспертами по корейской литературе и музыке и посещают исторические локации, чтобы передать архитектуру, костюмы и быт. Саундтрек пишет Чон Дже-иль — композитор «Паразитов» и «Игры в кальмара». Его музыка смешивает традиционные мотивы с современным оркестровым звучанием.

Судя по первому трейлеру подход напоминает The Witcher: оружие, реагирующее на монстров, средневековый сеттинг, уважение фольклора и темная фэнтезийная атмосфера. Интересно будет посмотреть дальше, что из себя представляет проект и не станет ли он очередным разочарованием. Тем временем создатели оригинальной The Witcher разрабатывают продолжение о «жидкой» Цири, которая поразила игроков во время технической демонстрации геймплея. Параллельно студия работает над Project Hadar, которая будет экшн-RPG с ближним боем.

Woochi the Wayfarer работает на Unreal Engine 5 и готовится к выходу на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Дата релиза пока что неизвестна, страница тайтла пока что не появилась в Steam.

Источник: Game Spot / Gematsu