Компания General Motors поделилась информацией о своей технологии помощи водителю «свободные руки» следующего поколения. Новая система под названием Ultra Cruise использует ряд сенсоров, таких как камеры, радары и лидар, для управления рулевым колесом, ускорением и торможением.

General Motors заявляет, что систему Ultra Cruise можно использовать на 2 млн миль (3,2 млн км) дорог с твёрдым покрытием и в «95%» сценариев вождения. Компания пока не уточняет, какие именно модели автомобилей получат новую систему. Пока что она ограничивается лишь заявлением о том, что в 2023 году система будет доступна в небольшом количестве автомобилей премиум-класса.

Анонс Ultra Cruise состоялся в рамках двухдневного ежегодного мероприятия для инвесторов. Во время этого мероприятия GM также рассказала о своём плане удвоить выручку к 2030 году, поскольку она стремится стать компанией-разработчиком программного обеспечения в дополнение к производству автомобилей. Ранее мы уже сообщали о намерении General Motors внедрить программную платформу Ultifi с возможностью внутриавтомобильных покупок и подписок.

Система помощи водителю GM ADAS (advanced driver-assist system) Super Cruise уже доступна на рынке и получила высокую оценку. Компания заявляет, что Super Cruise будет «сосуществовать» с Ultra Cruise, причем первая будет доступна для более «массовых» автомобилей, а вторая – для премиальных моделей. GM не уточнила цену, которую клиенты должны будут заплатить за добавление Ultra Cruise в качестве опции для своих автомобилей.

Отмечается, что на момент запуска система Ultra Cruise будет охватывать «более» 2 млн миль (3,2 млн км) дорог с твёрдым покрытием в США и Канаде с возможностью расширения в будущем до более чем 3,4 млн миль (5,5 млн км). Президент GM Марк Ройсс заявил, что Ultra Cruise сможет справиться с «городскими и сельскими» дорогами, будет распознавать знаки остановки, светофоры и других сложности, с которыми сейчас не может справиться Super Cruise.

Главный инженер GM Джейсон Дитман заявил, что «Водители смогут без помощи рук проезжать практически по каждой асфальтированной дороге, включая городские улицы, улицы микрорайонов и сельские дороги с твердым покрытием». Он охарактеризовал Ultra Cruise как «функцию следования по маршруту», которая поддерживает интервал и соблюдает ограничения скорости. Ultra Cruise также будет поддерживать смену полосы движения (автоматическую и по требованию), повороты влево и вправо, сможет избегать близких объектов и позволит осуществлять парковку на проезжей части возле жилых домов.

Однако Ultra Cruise не сможет справиться со всеми дорожными ситуациями. В качестве примера сложных дорожных условий Джейсон Дитман привёл перекрёсток с круговым движением. Если система выявит ситуацию, в которой требуется участие водителя, она будет информировать об этом световой полосой на рулевом колесе, тактильной обратной связью и голосовыми уведомлениями.

Несмотря на расширенные возможности, GM по-прежнему считает Ultra Cruise системой Level 2 по определению Society of Automotive Engineers. Такие системы могут контролировать как рулевое управление, так и ускорение и замедление. Также они способны контролировать слепые зоны и автоматически менять полосу движения. Но они не обладают полной автономностью управления автомобилем, потому человек должен сидеть за рулём и быть способным в любой момент взять автомобиль под свой контроль.

Системы Level 2 не безупречны. Примечательно, что компания Waymo отказалась от своих планов по разработке ADAS Level 2 после того, как решила, что полностью автономная система будет намного безопаснее. По данным Insurance Institute for Highway Safety, продвинутые системы помощи водителю некоторых автопроизводителей часто ошибаются при движении на крутых поворотах.

Источник: The Verge