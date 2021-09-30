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General Motors анонсировала новую «сквозную» программную платформу для своих автомобилей под названием Ultifi – это обыгрывание названия Ultium, которое представляет собой новую архитектуру аккумуляторной батареи для электромобилей. GM заявляет, что новое программное обеспечение предоставит возможность обновлений по беспроводной сети (OTA), услуги подписки в автомобиле и «новые возможности для повышения лояльности клиентов».

Автопроизводитель предполагает, что новое программное обеспечение будет работать с широким перечнем приложений – от повседневных задач, таких как приложения с прогнозом погоды, до потенциально спорных функций, таких как использование автомобильных камер для распознавания лиц или обнаружения детей для автоматического включения детских замков. Система на базе Linux также будет доступна сторонним разработчикам, которые смогут создавать приложения и другие функции для клиентов GM.

По словам вице-президента General Motors Скотта Миллера, компания в настоящее время претерпевает «трансформацию… из автопроизводителя в разработчика платформ». Миллер также заявил, что видит Ultifi в роли «мощного хаба для всех систем автомобиля».

Платформа Ultifi начнёт внедряться в автомобилях автомобилях GM, как электрических, так и бензиновых, в 2023 году. К тому времени у GM будет много автомобилей под управлением встроенной операционной системы Google Android Automotive, которая, по словам Миллера, будет работать «вместе» с новой программной платформой Ultifi на некоторых автомобилях. Но не каждый автомобиль GM получит Android Automotive.

«Android Automotive – это определённый набор функций автомобиля», — сказал Миллер. «Ultifi – это скорее зонтичная общая стратегия».

Программное обеспечение будет подключено к облачным сервисам, и GM сможет принимать решения за клиентов без их участия. Например, если владелец автомобиля оставил люк открытым, а погодные службы предсказывают дождь, ПО автомобиля может автоматически закрыть люк.

Предполагается, что не будет привязываться только ко внутренним автомобильным системам. GM предполагает, что новая платформа будет взаимодействовать с другими интеллектуальными устройствами, такими подключенный к интернету термостат клиента или система домашней безопасности.

GM также видит возможность использования внутриавтомобильных покупок и подписок в качестве нового основного источника дохода для компании. Миллер привел в пример систему помощи водителю Super Cruise, которая сегодня установлена ​​на некоторых автомобилях вице-президента General Motors. В будущем водитель может решить, что хочет опробовать Super Cruise в предстоящей поездке. Ultifi позволит владельцу транспортного средства подписаться на Super Cruise для поездки, а затем отменить подписку, когда они прибудут в пункт назначения. Более распространённый тип подписки, с которым клиенты GM столкнутся в будущем, – это ежегодная или ежемесячная плата за хранение данных, аналогичная той, которую Apple и Google взимают с владельцев своих смартфонов.

Вместе с тем, Миллер сказал, что General Motors осознает, что слишком большое количество подписок и сборов может оттолкнуть клиентов, а не сохранить их лояльность.

«Это должно быть беспроигрышное предложение для клиента и для нас», – заявил он.

Источник: The Verge