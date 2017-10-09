General Motors приобрел компанию Strobe, которая разрабатывает сенсоры LIDAR нового поколения для беспилотных автомобилей

General Motors приобрел компанию Strobe, которая разрабатывает сенсоры LIDAR нового поколения для беспилотных автомобилей

Крупный автопроизводитель General Motors объявил сегодня о приобретении американского стартапа Strobe, Inc, который занимается разработками технологий LIDAR. В рамках сделки команда инженеров стартапа вольется в подразделение Cruise Automation, где будет работать над созданием сканеров LIDAR следующего поколения для использования в беспилотных автомобилях.

«Технологии LIDAR, разработанные командой Strobe, позволят значительно снизить стоимость и улучшить характеристики наших беспилотных автомобилей, что в свою очередь ускорит выход автономных моделей General Motors на рынок» — отметил Кайл Фогт, основатель и CEO компании Cruise Automation.

Напомним, что лидары используются для получения максимально точной и подробной картины окружающего пространства, которую не могут обеспечить обычные камеры или радары. Точность и скорость подобных систем критически важна для систем автономного управления, которым приходится принимать решения в режиме реального времни.

«Успешное внедрение беспилотных автомобилей невозможно без LIDAR-сенсоров. Наши талантливые инженеры и их запатентованные наработки в данной области будут играть важнейшую роль в выводе автономных систем на коммерческий рынок. И это может произойти быстрее, чем думают многие [эксперты]» — рассказала Джули Шонфельд, основатель и CEO компании Strobe, Inc.

Отметим, что с мая 2016 года Cruise Automation является независимой дочерней компанией General Motors, а ее основатели Кайл Фогт и Дэн Кан — самыми молодыми старшими директорами в структуре GM. В свою очередь, General Motors производит автомобили под брендами Chevrolet, Cadillac, Baojun, Buick, GMC, Holden, Jiefang и Wuling. В модельном ряду компании присутствует достаточно удачный электромобиль Chevrolet Bolt, беспилотная версия которого уже испытывается на американских дорогах.

Источник: General Motors

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