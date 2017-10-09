General Motors приобрел компанию Strobe, которая разрабатывает сенсоры LIDAR нового поколения для беспилотных автомобилей

Крупный автопроизводитель General Motors объявил сегодня о приобретении американского стартапа Strobe, Inc, который занимается разработками технологий LIDAR. В рамках сделки команда инженеров стартапа вольется в подразделение Cruise Automation, где будет работать над созданием сканеров LIDAR следующего поколения для использования в беспилотных автомобилях.

«Технологии LIDAR, разработанные командой Strobe, позволят значительно снизить стоимость и улучшить характеристики наших беспилотных автомобилей, что в свою очередь ускорит выход автономных моделей General Motors на рынок» — отметил Кайл Фогт, основатель и CEO компании Cruise Automation.

Напомним, что лидары используются для получения максимально точной и подробной картины окружающего пространства, которую не могут обеспечить обычные камеры или радары. Точность и скорость подобных систем критически важна для систем автономного управления, которым приходится принимать решения в режиме реального времни.

«Успешное внедрение беспилотных автомобилей невозможно без LIDAR-сенсоров. Наши талантливые инженеры и их запатентованные наработки в данной области будут играть важнейшую роль в выводе автономных систем на коммерческий рынок. И это может произойти быстрее, чем думают многие [эксперты]» — рассказала Джули Шонфельд, основатель и CEO компании Strobe, Inc.

Отметим, что с мая 2016 года Cruise Automation является независимой дочерней компанией General Motors, а ее основатели Кайл Фогт и Дэн Кан — самыми молодыми старшими директорами в структуре GM. В свою очередь, General Motors производит автомобили под брендами Chevrolet, Cadillac, Baojun, Buick, GMC, Holden, Jiefang и Wuling. В модельном ряду компании присутствует достаточно удачный электромобиль Chevrolet Bolt, беспилотная версия которого уже испытывается на американских дорогах.

Источник: General Motors