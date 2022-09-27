Генетически модифицированный вирус герпеса способен уничтожать раковые клетки: у 3 из 9 пациентов онкологи отметили уменьшение опухолей

Команда Института исследования рака в Лондоне генетически модифицировала штамм вируса герпеса, чтобы он действовал на людей как агент, убивающий рак. Результаты первоначальных испытаний на людях обнадеживают: экспериментальное лечение оказалось безопасным и многообещающе эффективным.

«Вирусы — один из старейших врагов человечества, как мы увидели это во время пандемии. Но наше новое исследование предполагает, что мы можем использовать некоторые их особенности, которые смогут заразить и уничтожить раковые клетки», — поясняет Кристиан Хелен из Института исследования рака.

Исследователи уже давно изучают потенциал онколитических вирусов, которые способны уничтожать раковые клетки без повреждения здоровых тканей, а появившийся в последние годы метод генной инженерии позволяет на их основе создать вирусы, которые смогут только помогать, а не вредить.

Вирус RP2

В качестве экспериментального образца ученые использовали штамм вируса простого герпеса, который генетически модифицировали в вирус, названный RP2.

Вирус RP2, который вводят непосредственно в опухоль, предназначен для двойного действия: он размножается внутри раковых клеток, уничтожая их изнутри, а также блокирует белок CTLA-4, вызывая иммунную реакцию и увеличивая его способность убивать раковые клетки.

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Первая фаза испытаний

Результаты первой фазы испытания онколитической терапии у 39 пациентов были объявлены на недавней медицинской конференции в Европе. Опухоли 3 из 9 пациентов уменьшились, а 7 из оставшихся 30 отметили преимущества лечения такими вирусами в сочетании с другой иммунотерапией — у 4 из 9 пациентов с меланомой кожи, у 2 из 8 пациентов с увеальной меланомой глаза и у 1 из 3 пациентов с раком головы и шеи рост опухоли прекратился или уменьшился.

«Редко можно увидеть такие хорошие показатели на ранних стадиях клинических испытаний, поскольку их основная цель — проверить безопасность лечения, и в них участвуют пациенты с очень запущенными формами рака, для которых текущие методы лечения перестали работать. Я очень хочу увидеть и дальнейшие преимущество, чтобы мы могли излечить большее количество пациентов», — сказал исследователь, работающий над проектом, Кевин Харрингтон.

Полное выздоровление

У 39-летнего Кшиштофа Войковски, строителя из Западного Лондона, в мае 2017 года была диагностирована мукоэпидермоидная карцинома, разновидность рака слюнных желез.

Несмотря на многочисленные операции, ему сказали, что вариантов лечения не осталось, поэтому в 2020 году Кшиштоф согласился на предложение Института принять участие в исследовании RP2.

«Мне делали инъекции каждые две недели, и они полностью избавили меня от рака. Всего за два года — это настоящее чудо, нет другого слова, чтобы описать это», — рассказывает Кшиштоф.

Первая фаза испытания в первую очередь была призвана проверить безопасность лечения – серьезных побочных эффектов не зафиксировано. Для эксперимента выбирали пациентов с несколькими различными типами рака — в последующих испытаниях онкологи сосредоточатся на выявлении наиболее подходящих типов рака для такого вида терапии.

Источник: New Atlas, SkyNews