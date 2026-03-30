30.03.2026

Программист с терминальным раком мозга попал под массовые увольнения Epic — Суини обещает обеспечить страховку

София Шадрина

Тім Суіні / PC Gamer

Epic Games заключила контакт с семьей Майка Принке, программиста с терминальным раком мозга, которого сократили вместе с тысячей сотрудников. Тим Суини лично пообещал решить вопрос страховки.Тысяча человек потеряла работу в Epic Games на прошлой неделе — и среди них оказался человек, которому страховка нужна буквально для выживания.


Майк Принке семь лет проработал техническим райтером в Epic и параллельно проходил лечение от неоперабельного рака мозга. Часть этого лечения — специализированные процедуры, замедляющие потерю памяти. Коллеги в студии знали о его состоянии: он регулярно брал отгулы на медицинские процедуры. Несмотря на все это, Принке оказался в списке сокращенных.

После объявления массовых увольнений жена Майка, Дженни Гриффин, написала в Facebook открытое обращение. Epic обещала шесть месяцев оплаты медицинской страховки для уволенных — но семья столкнулась с другой проблемой: вместе с работой Майк потерял страхование жизни. Из-за существующего диагноза получить новое покрытие он не может.

«Я смотрю на реальность того, что мне придется думать о похоронах, о том, как сохранить крышу над головой, как защитить нашего сына», — написала Гриффин.

Пост Гриффин распространили в соцсетях, и ситуация дошла до CEO Epic. Тим Суини ответил в X на обращение аккаунта новостей Fortnite, который тегнул его с вопросом «Ты доволен?».


По словам Суини, компания уже связалась с семьей и решит страховые вопросы. Он также отметил, что медицинская информация Принке не влияла на решение о сокращении и что студия не учла эту ситуацию заранее.

Ранее Epic объяснила массовые сокращения тем, что компания «тратит значительно больше, чем зарабатывает». Суини тогда заявил, что Fortnite генерирует прибыль,  однако другие направления бизнеса тянут вниз финансовые показатели. Решение о тысяче сокращений с тех пор критикуют публично — в частности, ветеран Valve назвал действия Epic и Суини лицемерными на фоне заявлений о «максимизации прибыли».
Случай Принке стал самым резонансным из всей волны увольнений — и поставил под сомнение, насколько тщательно крупные студии проверяют списки сокращений перед публикацией.

Источники: PC GamerKotaku

