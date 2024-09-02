Геофизики обнаружили структуру в форме пончика в недрах Земли

Геофизики из Австралии открыли необычную структуру в жидком ядре Земли, что может улучшить понимание динамики магнитного поля планеты.

Земля имеет сложную внутреннюю структуру, которая состоит из нескольких слоев. В центре планеты расположено ядро, которое делится на две части: твердую внутреннюю и жидкую внешнюю. Над ядром залегает мантия, а внешний слой образует земная кора. Недавно команда исследователей из Австралийского национального университета сделала важное открытие. Они обнаружили до сих пор неизвестную структуру во внешнем ядре Земли, вблизи границы с мантией.

Профессор Хрвое Ткалчич, соавтор исследования, объясняет, что новую структуру обнаружили благодаря замедлению сейсмических волн. По его словам, она напоминает форму пончика и простирается на первые сотни километров ниже границы мантии и ядра.

Для изучения внутреннего строения Земли ученые использовали метод сейсмической томографии. Этот подход позволяет измерять скорости сейсмических волн после землетрясений, очаги которых могут достигать глубины 700 километров. В отличие от предыдущих исследований, которые обычно регистрировали сигналы в течение первого часа после землетрясения, команда Ткалчича собирала данные в течение нескольких часов.

Открытие австралийских геофизиков открывает новые перспективы для понимания динамики магнитного поля Земли. Сяолун Ма, соавтор работы, подчеркивает важность междисциплинарного подхода для дальнейшего изучения внешнего ядра, которое все еще остается загадкой для ученых.

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Внешнее ядро Земли состоит преимущественно из расплавленных железа и никеля. Движения этой электропроводящей массы создают магнитное поле, которое защищает планету от космического излучения. Профессор Ткалчич предполагает, что обнаруженная структура обогащена легкими химическими элементами, что усиливает перемешивание во внешнем ядре.

Также геофизик отмечает, что это открытие может иметь значение не только для изучения Земли. Новые знания о структуре земного ядра и его влияние на магнитное поле планеты могут быть полезными для исследования магнитных полей других планет.

Результаты исследования опубликованные в Science Advances.

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Источник: Sciencealert, Phys