Марсианские недра скрывают океан воды — новое открытие миссии NASA InSight

Исследователи обнаружили доказательства существования воды под поверхностью Марса, анализируя данные, полученные с марсохода NASA InSight.

Новое исследование, основанное на данных миссии NASA Interior Exploration using Seismic Investigations (InSight), выявило доказательства наличия воды под поверхностью Марса. Это открытие может изменить наше понимание эволюции планеты и возможностей существования жизни на ней.

Сегодня Марс — холодная пустынная планета, но в прошлом ситуация была другой. Ученые давно предполагали наличие воды на Марсе, наблюдая за образованиями на его поверхности, такими как долины и высохшие озера. Однако до сих пор оставалось загадкой, куда исчезла эта вода.

Исследователи рассматривали два возможных сценария: вода могла испариться в космос или проникнуть вглубь планеты. Чтобы разгадать эту тайну, NASA отправило на Марс аппарат InSight, оснащенный сейсмометром для изучения внутреннего строения планеты.

Вашан Райт (Vashan Wright), ведущий автор исследования из Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего, отметил важность понимания марсианского водного цикла для изучения эволюции климата, поверхности и недр планеты.

Анализируя сейсмические волны от марсотрясений, команда ученых создала модель, которая указывает на наличие воды в средней коре Марса. По их оценкам, объем воды может достигать 1-2 км в пересчете на толщину водного слоя, что превышает объемы гипотетических древних марсианских океанов.

Вода, вероятно, есть на глубине от 11,5 до 20 километров под поверхностью, что делает ее недоступной для будущих астронавтов. Однако это открытие может указать на новые места поиска жизни на планете.

Майкл Манга (Michael Manga), профессор наук о Земле и планетах из Калифорнийского университета в Беркли, отметил, что обнаружение большого резервуара воды дает представление о прошлом и возможном будущем климате Марса. Он также подчеркнул, что такие условия теоретически могут поддерживать жизнь, как это происходит в глубоких шахтах и на дне океана на Земле.

Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Источник: Iflscience