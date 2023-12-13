Новости Military Tech 13.12.2023 в 16:09 comment views icon

Германия доставила вторую батарею ЗРК Patriot в Украину

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Юрій Орос

Автор новин

Германия доставила вторую батарею ЗРК Patriot в Украину

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Парк зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в Украине расширяется благодаря немецким военно-воздушным силам Luftwaffe, доставившим уже вторую батарею системы, которая помогает защищать украинские города и стратегическую инфраструктуру от обстрелов российских агрессоров.

Информацию обнародовал Twitter-аккаунт German Aid to Ukraine:

Представитель немецких Luftwaffe только что подтвердил мне, что Германия действительно доставила вторую батарею Patriot в Украину.

В октябре канцлер Шольц пообещал передать Украине вторую батарею Patriot. Обучение личного состава ВСУ завершилось в начале декабря.

Поставленная система состоит из станции управления огнем, радиолокационной станции, 8 пусковых установок и, вероятно, около 60 ракет.

Это вторая батарея от германских Luftwaffe. Первая уже должна находиться на боевом дежурстве.

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