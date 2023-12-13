Германия доставила вторую батарею ЗРК Patriot в Украину

Парк зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в Украине расширяется благодаря немецким военно-воздушным силам Luftwaffe, доставившим уже вторую батарею системы, которая помогает защищать украинские города и стратегическую инфраструктуру от обстрелов российских агрессоров.

Информацию обнародовал Twitter-аккаунт German Aid to Ukraine:

Представитель немецких Luftwaffe только что подтвердил мне, что Германия действительно доставила вторую батарею Patriot в Украину.

В октябре канцлер Шольц пообещал передать Украине вторую батарею Patriot. Обучение личного состава ВСУ завершилось в начале декабря.

Поставленная система состоит из станции управления огнем, радиолокационной станции, 8 пусковых установок и, вероятно, около 60 ракет.