Германия доставила вторую батарею ЗРК Patriot в Украину

Парк зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в Украине расширяется благодаря немецким военно-воздушным силам Luftwaffe, доставившим уже вторую батарею системы, которая помогает защищать украинские города и стратегическую инфраструктуру от обстрелов российских агрессоров.

Информацию обнародовал German Aid to Ukraine:

A spokesperson of the German Luftwaffe just confirmed to me that Germany has indeed delivered the second Patriot battery to #Ukraine.

In October, Chancellor Scholz pledged a second Patriot battery to Ukraine. The training of UA personnel ended early December.



December 13, 2023