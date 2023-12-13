Германия доставила вторую батарею ЗРК Patriot в Украину

Парк зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в Украине расширяется благодаря немецким военно-воздушным силам Luftwaffe, доставившим уже вторую батарею системы, которая помогает защищать украинские города и стратегическую инфраструктуру от обстрелов российских агрессоров.
Информацию обнародовал Twitter-аккаунт German Aid to Ukraine:
Представитель немецких Luftwaffe только что подтвердил мне, что Германия действительно доставила вторую батарею Patriot в Украину.
В октябре канцлер Шольц пообещал передать Украине вторую батарею Patriot. Обучение личного состава ВСУ завершилось в начале декабря.
Поставленная система состоит из станции управления огнем, радиолокационной станции, 8 пусковых установок и, вероятно, около 60 ракет.
A spokesperson of the German Luftwaffe just confirmed to me that Germany has indeed delivered the second Patriot battery to #Ukraine.
In October, Chancellor Scholz pledged a second Patriot battery to Ukraine. The training of UA personnel ended early December.
The now delivered… pic.twitter.com/4OxA7bWNn1
— German Aid to Ukraine 🇩🇪🤝🇺🇦 (@deaidua) December 13, 2023
Это вторая батарея от германских Luftwaffe. Первая уже должна находиться на боевом дежурстве.
The 3rd battery was just misquoted. The spokesperson told me the 3rd version of the tweet (2 delivered systems) is correct, and he said that. He never said 3 systems.
— German Aid to Ukraine 🇩🇪🤝🇺🇦 (@deaidua) December 13, 2023
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