Новини Україна 16.06.2023 о 14:16

ППО України збила ще 6 «Кінжалів», Німеччина екстрено передає 64 ракети для Patriot

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Сьогодні над Києвом збито ще 6 російських «гіперзвукових» аеробалістичних ракет «Кінжал». Також було вражено 6 крилатих ракет «Калібр» та 2 розвідувальні БПЛА. Про це повідомив телеграм-канал Повітряних сил України – який відсьогодні офіційно інформуватиме українців про можливі обстріли.

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Patriot

Ракетний обстріл було здійснено під час візиту до столиці України президента ПАР Сиріла Рамафоси, президентів Замбії, Сенегалу, Коморських Островів, прем’єр-міністра Єгипту та міністра закордонних справ Уганди. Крім переговорів з владою України, африканська делегація відвідала Бучу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив: “російські ракети – сигнал Африці про те, що росія більше хоче війни, ніж миру”. Водночас представник президента ПАР зазначив, що візит відбувається за планом.

ППО України збила ще 6 «Кінжалів», Німеччина екстрено передає 64 ракети для Patriot

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив на зустрічі в НАТО у Брюсселі, що його країна негайно передасть Україні 64 ракети для комплексів Patriot. Їхній виробник, Raytheon Technologies, раніше пообіцяв передати Україні ще 5 комплексів Patriot до кінця 2024 року.

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Джерела: Повітряні сили України, Українська Правда, Цензор.нет


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