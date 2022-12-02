Германия предоставит Украине пакет военной помощи, включающий 7 зенитных установок «Гепард»

Германия объявила об очередном пакете военной помощи Украине, который в ближайшее время поступит и содержит, в частности, очень нужные зенитные установки малой дальности поражения Gepard. Немецкое правительство выразило желание передать:

7 зенитных установок Gepard;

3 бронированных мостоукладчика BIBER;

8 надводных беспилотников;

12 машин для пограничников;

запчасти для вертолетов Ми-24;

30 автомобилей скорой помощи;

100 000 аптечек;

4 000 спальных мешков.

С армейских складов будет взята только часть оборудования, остальное будет заказано у производителей. Сроки предоставления помощи не объявлены из соображений безопасности.

Известно, что перечисленные установки «Гепард» были сняты с вооружения Бундесвера и избежали плановой утилизации. Они проходят ремонт силами немецкой компании KMW. По неофициальной информации, установки будут готовы к поставке весной.

«Гепарды» оказались крайне эффективными в ликвидации российских и иранских дронов-камикадзе на линии фронта и в тылу. Они отличаются исключительной точностью наводки и скорострельностью. Канцлер Олаф Шольц подчеркивал, что сейчас Германия уделяет особое внимание возможным поставкам ПВО в Украину. Кроме Gepard речь может идти и об установках IRIS-T.