Германия предоставит Украине пакет военной помощи, включающий 7 зенитных установок «Гепард»

Германия объявила об очередном пакете военной помощи Украине, который в ближайшее время поступит и содержит, в частности, очень нужные зенитные установки малой дальности поражения Gepard. Немецкое правительство выразило желание передать:
- 7 зенитных установок Gepard;
- 3 бронированных мостоукладчика BIBER;
- 8 надводных беспилотников;
- 12 машин для пограничников;
- запчасти для вертолетов Ми-24;
- 30 автомобилей скорой помощи;
- 100 000 аптечек;
- 4 000 спальных мешков.
С армейских складов будет взята только часть оборудования, остальное будет заказано у производителей. Сроки предоставления помощи не объявлены из соображений безопасности.
Известно, что перечисленные установки «Гепард» были сняты с вооружения Бундесвера и избежали плановой утилизации. Они проходят ремонт силами немецкой компании KMW. По неофициальной информации, установки будут готовы к поставке весной.
«Гепарды» оказались крайне эффективными в ликвидации российских и иранских дронов-камикадзе на линии фронта и в тылу. Они отличаются исключительной точностью наводки и скорострельностью. Канцлер Олаф Шольц подчеркивал, что сейчас Германия уделяет особое внимание возможным поставкам ПВО в Украину. Кроме Gepard речь может идти и об установках IRIS-T.
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