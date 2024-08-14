Германия выдала ордер на арест по делу о подрыве «Северного потока» — ищут украинца Владимира З.

Кроме Владимира З. подозревают еще двух граждан Украины, которые, согласно материалам дела, действовали как водолазы и прикрепляли взрывчатку к газопроводам.

Прокуратура Германии выдала первый ордер на арест по делу о подрыве «Северного потока» — разыскивают украинца, которого в документах, упоминают как Владимира З. (согласно материалам немецких изданий, на которые ссылается Бабель).

Следователи предполагают, что Владимир З. в последнее время проживал в городе вблизи Варшавы, и уже обращались к польским властям с европейским ордером на арест, однако задержать подозреваемого в определенный правилами срок в 60 дней не удалось.

Кроме Владимира З. в деле фигурируют еще два украинца — Евгений и Светлана У., которые, вероятно, действовали как водолазы и прикрепляли взрывчатку к газопроводам. Все трое путешествовали по Балтийскому морю на немецкой парусной яхте «Андромеда» в сентябре 2022 года.

Сам Владимир З. во время телефонного разговора с журналистами отрицал свою причастность к атаке на «Северный поток».

Ордер на арест, вероятно, выдали после допроса водителя фургона, который видели на немецком острове Рюген в Мекленбурге-Передней Померании. Вероятно, авто использовали для перевозки водолазного оборудования — водитель подвозил украинцев и якобы узнал на снимках Владимира З.

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Двое мужчин и женщина путешествовали на яхте «Андромеда» в сентябре 2022 года — они отправились из Ростока и останавливались на Рюгене, датском острове Кристиансо, в Сандгамне в Швеции и в Колобжеге в Польше. Один из моряков уверял, что слышал, как экипаж разговаривает на украинском языке. Польские правоохранители останавливали яхту и провели проверку, которая доказала «чисто туристическую цель поездки».

Евгений и Светлана У. очень активны в соцсетях и активно помогают ВСУ. Женщина, которая сейчас живет в Киеве, в телефонном разговоре заявила, что ничего не знает об атаках на газопроводы и в то время находилась в отпуске в Болгарии.

Напомним, что взрывы на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», которые вызвали массовые утечки газа, произошли 26 сентября 2022 года. Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии, а Россия говорила о заинтересованности во взрывах со стороны США и союзников, и собиралась законсервировать «Северные потоки», потому что не планировала ремонтов.

Швеция и Дания открыли собственные расследования, но в конце концов прекратили их. Президент Украины Владимир Зеленский отрицал причастность Украины к атаке.