Новости Игры 20.03.2024 в 09:43 comment views icon

Герои Overwatch 2 станут общедоступными ─ больше никаких платных покупок и гринда в боевом пропуске

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Blizzard наконец упрощает разблокировку новых героев в Overwatch 2. Это отличная новость, поскольку игроки регулярно жалуются на то, как трудно получить новых персонажей в этом шутере.

В настоящее время пользователи получают новых героев, оплачивая боевой пропуск и проходя через него, покупая их напрямую или ожидая, пока они станут доступными в качестве награды за победу в определенном количестве игр. Это изменится с предстоящим 10 сезоном, поскольку компания сделает новых и старых героев доступными бесплатно для всех игроков.

Это распространяется на выпущенных ранее героев, таких как Mauga, Illari, Sojourn, Lifeweaver и других, а также на нового героя 10 сезона Venture. Новым игрокам все равно придется пройти вступление, но «как только герои из оригинального списка Overwatch будут разблокированы, все герои Overwatch 2 также станут доступны».

Более того, эти условия распространятся даже на будущих героев. Весь список персонажей Overwatch 2 можно будет использовать во всех игровых режимах, когда сезон 10 официально начнется в апреле этого года.

Blizzard также собирается начать продавать мифические скины, которые ранее были доступны только через платный боевой пропуск, хотя цена и доступность все еще неизвестны.

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Кроме того, вскоре станет легче зарабатывать Overwatch Coins. Прямо сейчас люди накапливают монеты, получая доступ к боевому пропуску премиум-класса, выполняя еженедельные задания или покупая их сразу. В 10 сезоне они станут доступными в бесплатных линейках системы боевых пропусков игры. Фанаты смогут бесплатно зарабатывать до 600 монет за сезон, а не 540.

Наконец, игра получит новое внутриигровое соревнование под названием Clash. Этот командный режим PvP включает пять точек, выстроенных в ряд, и первая команда, которая захватит все пять или достигнет максимального результата, выиграет. Похоже, что режим Clash не будет запущен вместе с 10 сезоном, но он появится позже в этом году и будет включать две специальные карты.

Позже в этом году должен выйти 11 сезон Overwatch 2. Он будет включать новую карту Push, действие которой происходит в Перу, а также переработанную версию карты Colosseo в Риме.

Источник: Engadget

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