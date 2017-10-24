Геймер превратил личный Lamborghini Aventador в геймпад для Xbox One, чтобы поиграть в гараже в Forza Motorsport 7

Недавно мы рассказывали вам о том, как Nissan совместил гоночный болид с игровой приставкой. Теперь аналогичный проект создал любитель быстрых машин и гоночных игр с ником PogForever. В отличие от первого случая, когда пилот управлял радиоуправляемым спорткаром Nissan GT-R с помощью геймпада от Playstation 4, энтузиаст использовал свой личный Lamborghini Aventador в качестве «джойстика» к игровой консоли Xbox One, чтобы поиграть в симулятор Forza Motorsport 7.

Весь процесс запечатлен на видео — автор проекта собрал свой собственный «симулятор виртуальной реальности» в гараже, подключив Xbox One к проектору, а также рулю и педалям автомобиля Lamborghini Aventador. Для начала игры достаточно занять водительское место и запустить установку, после чего вывести на трассу виртуальный болид. Кстати, обратите внимание на реакцию автора на столкновения в игре — умом он понимает, что авария ненастоящая, но с эмоциями совладать не может.

Напомним, что недавно инженеры Nissan совместно с компанией Sony оснастили гоночный автомобиль Nissan GT-R радиоуправлением, вручили игровой контроллер DualShock 4 гонщику и заставили его пройти несколько кругов по британской трассе Сильверстоун в удаленном режиме. Чтобы гонщик имел возможность набюдать за автомобилем и контролировать его непосредственно во время прохождения трассы, его поместили в вертолет, который «преследовал» радиоуправляемый Nissan GT-R /C по воздуху.

Источник: Motor1