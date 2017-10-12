Радиоуправляемый Nissan GT-R /C разогнался до 210 км/ч на автотрассе Сильверстоун, управлял им гонщик на вертолете с помощью геймпада DualShock 4

Компания Nissan решила своеобразно отметить выход Gran Turismo Sport и свой 20-летный юбилей участия в играх серии Gran Turismo. Инженеры автопроизводителя совместно с компанией Sony оснастили гоночный автомобиль Nissan GT-R радиоуправлением, вручили игровой контроллер DualShock 4 гонщику и заставили его пройти несколько кругов пр британской трассе Сильверстоун в удаленном режиме.

Чтобы гонщик имел возможность набюдать за автомобилем и контролировать его непосредственно во время прохождения трассы, его поместили в вертолет, который «преследовал» радиоуправляемый Nissan GT-R по воздуху. Молодой пилот заводской команды NISMO Джанн Марденборо (Jann Mardenborough) оказался достаточно смелым и в таких нетипичных для себя условиях не побоялся разогнать автомобиль до 211 км/ч. Средняя скорость прохождения круга составила 122 км/ч, а время прохождения — 1:17:47.

Радиоуправляемый автомобиль Nissan GT-R /C получил четыре роботизированных манипулятора, которые управляли соотственно рулем, переключением передач, тормозами и акселератором. Обычный серийный геймпад DualShock 4 передавал сигналы на шесть микро-компьютеров в багажнике, которые интерпретировали нажатия кнопок и отклонения джойстиков в команды для манипуляторов в автомобиле со скоростью до 100 запросов в секунду. Радиус действия беспроводной системы управления составил 1 км.

Чтобы гонщик получал максимально точную информацию о текущей скорости автомобиля, его оснастили гоночным сенсором Racelogic VBOX Motorsport, который выдавал текущую скорость на специальный дисплей в вертолете. Автомобиль также оснастили двумя отдельными системами безопасности, работающим на разных радиочастотах, которые позволяли двум резервным операторам удаленно задействовать тормоза и заглушить двигатель, если основной гонщик потеряет управление или «что-то пойдет не так».

Отметим, что производитель собирается использовать радиоуправляемый Nissan GT-R /C для мероприятий в британских школах, призванных привлечь молодежь для работы в научных отраслях (STEM — Science, Technology, Engineering and Math).

Источник: Nissan