GitLab фиксирует рост пользователей и бесплатно предлагает платный тариф для проектов с открытым исходным кодом и учебных заведений

Факт покупки сервиса GitHub корпорацией Microsoft обеспокоил многих разработчиков, и они принялись искать альтернативу. Одним из таких альтернативных сервисов является GitLab.

Сразу же после публикации информации о покупке GitHub в сервисе GitLab отметили существенное увеличение количества новых пользователей и проектов. Сайт посетило более 14,3 тыс. уникальных посетителей, которые открыли 100 тыс. новых репозиториев. При этом в 7 раз возросло количество продаж платных тарифных планов.

С учётом сложившейся ситуации, в GitLab решили привлечь ещё большее количество пользователей, предоставив бесплатно тарифные планы GitLab Ultimate и Gold для учебных заведений и тех разработчиков, которые размещают проекты с открытым исходным кодом. Обычная стоимость этих тарифов составляет $99 в месяц для каждого пользователя. Правда, бесплатное предложение тарифов GitLab Ultimate и Gold не включает поддержку. Если поддержка всё же необходима, то её можно купить отдельно за $4,95 в месяц на каждого пользователя. Ещё одним ограничением является тот факт, что это предложение доступно для учебных заведений целиком, а не отдельных учащихся.

Источник: techcrunch