Bloomberg: Microsoft покупает сервис GitHub

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По данным Bloomberg, корпорация Microsoft покупает сервис GitHub. Официальный анонс сделки может состояться уже в этот понедельник. На текущий момент её условия и сумма покупки не уточняются. В 2015 году сервис оценивался в $2 млрд.

Отмечается, что Microsoft согласилась купить GitHub. Сервис выбрал в качестве своего будущего владельца именно Microsoft, частично, из-за главного исполнительного директора корпорации Сатьи Наделла.

GitHub — крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов (документации и кода) и их совместной разработки. Apple, Amazon, Google и многие другие крупные технологические компании пользуются сервисом. Microsoft является одним из крупнейших участников GitHub, более 1000 сотрудников компании активно публикуют код в хранилищах сервиса. Microsoft даже разместила в GitHub исходный код своего приложения Windows File Manager.

После того как Сатья Наделла занял пост главного исполнительного директора Microsoft, компания начала активно инвестировать в технологии с открытым исходным кодом. Microsoft перевела на открытый код PowerShell, Visual Studio Code и движок Microsoft Edge JavaScript. Компания также активно сотрудничала с Canonical с целью реализовать возможность запуска Ubuntu на Windows 10. Кроме того, Microsoft купила разработчика платформы для создания кроссплатформенных мобильных приложений Xamarin.

Источник: The Verge