Новости Устройства 28.07.2025 comment views icon

Глава компании тизерит Xiaomi 16 Ultra — фотофлагман может выйти раньше, чем в прошлые годы

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Андрій Русанов

Редактор новостей

Глава компании тизерит Xiaomi 16 Ultra — фотофлагман может выйти раньше, чем в прошлые годы

На праздновании 100 лет бренда Leica президент Xiaomi упомянул будущий флагман. По его словам, он установит новый уровень мобильного фото.

Лу Вейбинг вручил председателю наблюдательного совета Leica господину Кауфману подарочный набор Xiaomi 15 Ultra Centennial Global Limited Collection. Глава Xiaomi отметил, что за последние четыре года Xiaomi и Leica сотрудничали над более чем 20 моделями смартфонов и назвал это сотрудничество приятным и плодотворным. Он говорит, что Xiaomi и Leica будут продолжать тесное партнерство. Но самой интересной является следующая цитата.

«Я уверен, что Xiaomi 16 Ultra достигнет новой высоты мобильной съемки, поэтому следите за обновлениями».

Из этого понятно, что 16 Ultra, как и раньше, будет концентрироваться на возможностях фото и видео. Также, очевидно, он будет создан вместе с Leica и будет нести этот бренд на борту. Президент не показал сам аппарат, а на торжественном событии, как следует из подписей, его снимали актуальным Xiaomi 15 Ultra.

Голова компанії тизерить Xiaomi 16 Ultra — фотофлагман може вийте раніше, ніж у минулі роки
Лу Вейбинг дарит председателю наблюдательного совета Leica Xiaomi 15 Ultra

Когда же выйдет Xiaomi 16 Ultra? Согласно сообщению надежного китайского информатора Digital Chat Station, телефон может появиться не весной, а уже к концу 2025 года. Обычно аппараты Ultra выходят после традиционных праздников Весеннего фестиваля.

По слухам, 16 Ultra использовать Snapdragon 8 Elite 2, как и большинство флагманов Android нового цикла. Ожидается также, что телефон получит плоский дисплей, что является заметным изменением в дизайне по сравнению с изогнутым экраном. И это не единственное большое изменение.

Кроме обычного Ultra, Xiaomi якобы готовит две дополнительных модели: 16S Ultra и 16 Ultra Max. Телефоны появились в сертификации GSMA IMEI с номерами моделей 25128PNA1C и 25128PNA1G, соответственно. Согласно инсайдерским сообщениям, 16S Ultra будет оснащен специальным чипом XRING, тогда как 16 Ultra Max может стать моделью с еще лучшей камерой.

Xiaomi также экспериментирует с модульной оптической системой для телефонов. Компания впервые представила ее на концепте Xiaomi 15, который включает сенсор M4/3 с настройкой, асферическую группу линз и диафрагму af/1.4. Эта модульная система позволяет снимать изображения в формате RAW без потерь, использовать оптическую передачу данных со скоростью 10 Гбит/с и огромный 16-битный динамический диапазон. Это будет работать на базе искусственного интеллекта, встроенного в устройство, благодаря технологии AISP (Artificial Intelligence Smart Photography) от Xiaomi.

Источники: Weibo, Gizmochina

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