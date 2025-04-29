Смартфон Xiaomi 16 первым получит Snapdragon 8 Elite 2 и самую большую батарею среди 6,3″ моделей

Кажется, лишь недавно был представлен смартфон Xiaomi 15. Однако китайская компания уже активно работает над моделью следующего поколения — Xiaomi 16, и первые слухи о ней уже появляются в сети.
Предварительные слухи свидетельствуют, что будущие модели Xiaomi 16 и 16 Pro могут стать первыми в мире смартфонами на базе нового процессора Snapdragon 8 Elite 2. Инсайдер Smart Pikachu также сообщает, что Xiaomi 16 получит самую большую батарею среди смартфонов с 6,3-дюймовым дисплеем. Точная емкость батареи не указывается, но существуют определенные предположения. Недавно представленный смартфон OnePlus 13T, который имеет дисплей диагональю 6,32 дюйма и процессор Snapdragon 8 Elite, оснащен батареей емкостью 6260 мА-ч. Новая утечка намекает, что Xiaomi 16 превзойдет этот показатель, а предыдущие слухи вообще предполагали емкость около 7000 мА-ч.
По данным инсайдеров, Xiaomi стремится создать самый красивый плоский дисплей в своей линейке. Ожидается, что Xiaomi 16 будет оснащен 6,3-дюймовым OLED-экраном с ультратонкими рамками со всех сторон. Смартфон будет работать на новой оболочке HyperOS 3.0, которая, вероятно, будет основана на Android 16.
Кроме того, Xiaomi 16 получит тройную камеру на базе 50-мегапиксельного сенсора, а также тонкий и легкий корпус. Другие источники добавляют, что Xiaomi 16 получит улучшенные фотографические возможности по сравнению с Xiaomi 15. Если у предшественника была телефото камера, то Xiaomi 16, вероятно, будет иметь перископический телеобъектив, что обеспечит лучший зум.
По слухам, официальная презентация новых смартфонов Xiaomi 16 и 16 Pro состоится через полгода — в октябре 2025 года.
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Источник: gizmochina
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