Глава Минцифры пообещал, что электронные больничные заработают с 2021 года





Глава Минцифры Михаил Федоров пообещал в эфире каналу 24, что революционная система электронных больничных заработает с 2021 года. Таким образом, то, что должно было стать одним из ключевых нововведений для украинцев в 2020 году, станет таковым в 2021 году. Разумеется, при условии, что больше никаких переносов не будет.

В июле Минздрав приступил к бета-тестированию системы электронных больничных на базе уже существующего программного обеспечения Пенсионного фонда, хотя изначально запуск планировали на 1 апреля. Тогда нам обещали полноценный запуск реестра и системы электронных больничных на базе платформы ПФУ до конца лета, а в 2021 году планировалась интеграция с системой eHealth (к тому моменту планировалось завершить создание электронной базы пациентов).

Как сообщается, в рамках реализации проекта электронных больничных Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством здравоохранения полностью перестраивает процесс выдачи больничного — для запуска услуги необходимо полностью объединить электронное здравоохранение eHealth с системой Пенсионного фонда Украины и Фонда социального страхования Украины.

«‎Электронные больничные будут сразу в электронном виде, ничего дублировать не нужно [о необходимости создания бумажной копии]. Это будет обычная форма в онлайн-системе, заполнение которой будет занимать несколько минут. После этого подписанный электронной подписью документ автоматически передается в другие государственные органы для выплат».

Переход на электронные больничные Кабмин одобрил еще в 2018 году, заявив, что ее внедрение позволит государству экономить до 4 млрд грн в год. Также система должна ускорить получения страховых выплат благодаря упомянутому автоматическому обмену данных.