Минздрав запустил электронные больничные (пока в тестовом режиме)

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Министерство здравоохранения Украины запустило электронные больничные, являющиеся одним из ключевых нововведений для украинцев в 2020 году. Об этом на пресс-брифинге 9 июля сообщил заместитель главы Минздрава Ярослав Кучер.

Напомним, изначально нам обещали запуск 1 апреля, но заработала система только сейчас и в тестовом режиме. Ее разработали на базе уже существующего программного обеспечения Пенсионного фонда — на сайте ПФУ добавили специальный веб-интерфейс для работы с электронными больничными. Также там есть раздел для проверки выданных больничных по номеру и получения данных с электронного реестра листков нетрудоспособности, но он пока не работает. Полноценно реестр и систему электронных больничных на базе платформы ПФУ обещают запустить до конца лета.

В 2021 году электронные больничные должны стать доступны в системе eHealth, когда будет готова электронная база пациентов.

Переход на электронные больничные Кабмин одобрил еще в 2018 году, заявив, что ее внедрение позволит государству экономить до 4 млрд грн в год. Также система должна ускорить получения страховых выплат благодаря упомянутому автоматическому обмену данных.

Источник: Facebook