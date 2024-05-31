Главные «фейкораспространители» в Twitter — пожилые женщины. На них приходится более 80% твитов с дезинформацией

Новое исследование идентифицировало небольшую группу «суперраспространителей» фейков в Twitter — они составляют всего 0,3% аккаунтов в соцсети, но распространяют около 80% ссылок с дезинформацией. Можно было бы ожидать, что это молодые люди, которые активно пользуются Интернетом, но нет — оказывается, больше всего фейков распространяют старшие люди, и это, как правило, женщины.

Исследование опиралось на панель из более 650 000 учетных записей Twitter, связанных с регистрацией для голосования в США — с использованием полных имен и информации о местонахождении, которую связали со средней демографией определенного избирательного округа. Сначала исследователи идентифицировали твиты пользователей с политическим содержанием с помощью машинного обучения, а затем проверили их сообщения на наличие ссылок на сайты из перечня «источников постоянной дезинформации».

Результаты в конце концов опубликовали с несколькими оговорками — исследователи не могут подтвердить, имел ли соответствующий избиратель полный контроль (или любой контроль) над своей учетной записью во время избирательного сезона, а точность отдельных историй по ссылкам, которые распространяются, не проверялась.

Далее из этой совокупности идентифицировали 2107 учетных записей (около 0,3% от общего количества), ответственных за 80% твитов со ссылками на источники дезинформации — так называемых «суперраспространителей» фейков.

В среднем за день в Twitter в то время только 7% распространенных новостей содержали ссылки на сайты, склонные публиковать дезинформацию. В конце концов, большинство из них приходится на «суперраспространителей» по двум причинам: во-первых, они делились большим количеством ссылок на новости, чем кто-либо другой (в среднем 16 в день), и также чаще опирались на фейковые источники новостей, на которые приходилось 18% их ссылок.

Исследователи обнаружили, что более 5% всех учетных записей следили по крайней мере за одним суперраспространителем, и их твиты получили больше ответов, ретвитов и лайков, чем у остальных. Во время анализа также подсчитали, что на суперраспространителей приходится примерно четверть ссылок на сайты с дезинформацией, на которые попадали их типичные подписчики. Для более 10% их подписчиков они были единственным источником фейковых новостей.

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Несколько чаще эти суперраспространители были женского пола — 60%, а их средний возраст составлял 58 лет. И хотя большая часть дезинформации о выборах распространялась в основном в республиканских кругах, лишь 64% суперраспространителей были зарегистрированными республиканцами (почти 20% были зарегистрированы как демократы).

Большая часть активности суперраспространителей отображалась в виде ретвитов — около трех четвертей контента.

Источник: Ars Technica