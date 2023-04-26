GM отказывается от производства электромобилей Chevy Bolt и Bolt EUV

Председатель и главный исполнительный директор General Motors Мэри Барра заявила, что к концу 2023 года компания прекратит выпуск двух своих самых продаваемых электромобилей: Chevy Bolt и его более крупного собрата Bolt EUV. Завод в Мичигане, на котором сейчас проходит сборка Bolt, будет переоборудован для производства электрических грузовиков.

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Это решение совпало по времени с запуском новой линейки электромобилей, таких как GMC Hummer и Cadillac Lyriq, которые основаны на архитектуре Ultium. Она предусматривает новую конструкцию аккумуляторных элементов.

Это решение компании окажет большое влияние на рынок электромобилей. Так, из продажи исчезнет популярная доступная (одна из немногих) модель. Кроме того, это решение знаменует собой конец самоуправляемого автомобиля Chevy Bolt AV, который использовался подразделением Cruise для сервиса роботакси.

GM вывела на рынок Chevy Bolt в 2016 году, представив покупателям один из немногих доступных вариантов электромобилей и напрямую конкурируя с Tesla. Хотя потребители охотно покупали автомобиль, его продажи отставали от Tesla Model 3. Два года назад GM представила обновленный Chevrolet Bolt EV и новый, более крупный, но все же компактный кроссовер под названием Chevrolet Bolt EUV. Автомобили поступили в продажу летом 2021 года.

Источник: techcrunch