Chevrolet представил обновленный электрохэтчбек Bolt EV и новый электрокроссовер Bolt EUV: 200 л.с., 65 кВтч, запас хода 400+ км и ценники от $32 тыс.

Как и было обещано ранее, на выходных американский бренд Chevrolet представил пару электромобилей — обновленный хэтчбек Bolt EV и абсолютно новый кроссовер Bolt EUV. Обе новинки поступят в продажу уже летом текущего года, при этом стоимость модели Chevrolet Bolt EV будет стартовать с отметки $31,995, а стоимость Chevrolet Bolt EUV — с отметки $33,995.

Обе модели построены на одной платформе и используют идентичные интерьеры с сенсорным 10,2-дюймовым дисплеем, но отличаются габаритами и типичными для своих формфакторов особенностями, вроде внедорожного дизайна, клиренса и более вместительного багажника кроссовера по сравнению с хэтчбеком.

Впрочем, все отличия хорошо видны на фотографиях:

Chevrolet Bolt EV

Chevrolet Bolt EUV

Электромобили оснащаются электродвигателем мощностью 200 л.с. / 150 кВт с крутящим моментом 360 Нм. Батарея емкостью 65 кВтч собрана из 288 ячеек, полного заряда хватает на запас хода 416 км (259 миль) для хэтчбека Chevrolet Bolt EV и 402 км (250 миль) для кроссовера Chevrolet Bolt EUV. Производитель предлагает на батарею гарантию в 8 лет или 160 тыс. км (100 тыс. миль) пробега.

Электромобили могут заряжаться в режимах Level 1 (120 В), Level 2 (240 В, 7,2/11 кВт) и Fast DC, при этом в первом случае электромобили получают всего 6,5 км (4 мили) за час заряда, во втором — полный заряд батареи продлится примерно 7 часов, а в третьем за полчаса заряда Bolt EV получит 160 км (100 миль) запаса хода, а Bolt EUV — 152 км (95 миль) запаса хода.

Также Chevrolet Bolt EV/EUV укомплектованы системой полуавтономного вождения Super Cruise, а также системами Driver Attention System, Chevy Safety Assist (Automatic Emergency Braking, Forward Collision Alert, Lane Keep Assist with Lane Departure Warning, Following Distance Indicator, IntelliBeam and Front Pedestrian Braking), Rear Cross Traffic Alert, HD Rear Vision Camera, HD Surround Vision, Adaptive Cruise Control, поддержкой беспроводных Apple CarPlay / Android Auto, 4G LTE Wi-Fi Hotspot, а также In-Vehicle Apps (Alexa, Spotify, Weather Channel и др).









Источник: Chevrolet