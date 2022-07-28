General Motors: ми вже зібрали 150 тис. замовлень на електропікап Chevrolet Silverado EV (і 80 тис. – на GMC Hummer EV)

Під час спілкування з інвесторами щодо результатів другого кварталу поточного року представники General Motors відзначили високий інтерес потенційних покупців до електричного пікапа Chevrolet Silverado EV. Новинку, яка є основним конкурентом для моделі Ford F-150 Lightning на американському ринку, вже замовили 150 тис. користувачів.

Показово, що дві третини замовлень (близько 65%) на Chevrolet Silverado EV припали на американців, які раніше не купували автомобілі цього бренду. Тобто йдеться не про лояльних компанії користувачів, а про водіїв, які з різних причин (економія, екологія тощо) хочуть придбати саме електричний пікап. Зазначимо, що новинка надійде у продаж уже навесні 2023 року, тож занадто довгим це очікування не назвеш.

Раніше керівництво General Motors також озвучувало показники попереднього замовлення на електричні GMC Hummer – їх кількість вже перевищила позначку 80 тис. штук. Нових для бренду покупців тут трохи більше 40%, проте з урахуванням високої вартості (від $79,995) це також дуже добрий результат.

Нагадаємо, що в період з 2022 по 2024 роки General Motors збирається виробити і продати близько 400 тис. електромобілів і сумарні 230 тис. попередніх замовлень показують, що принаймні з попитом проблем немає.

Джерело: Motor1