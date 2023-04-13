Год условно, 4,3 тыс. грн компенсации экспертиз и изъятый ноутбук – еще одну украинку наказали за распространение собственных нюдсов в сети

Пока нардеп Гетьманцев продолжает тихонько общипывать гуся и хвастается миллионными поступлениями налогов от OnlyFans, правоохранительные органы продолжают свою борьбу за чистоту общественной морали и наказывают девушек, которые решили распространять собственные интимные фото и видео через интернет. На этот раз не повезло попасть в пристальное око бдительных товарищей Валерии Радкевич, которой Шевченковский районный суд Львова присудил год условно. Рассмотрим все подробно.

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Весной 2020 года Валерия Радкевич создала в соцсети Instagram страницу Lera-pantera, которую использовала для знакомства с мужчинами. После некоторого периода переписки она приглашала заинтересованных мужчин посетить ее Telegram-канал Lera-pantera 18+, где она публиковала фото и видео эротического и порнографического характера. Доступ к каналу был платным. Чтобы иметь возможность наслаждаться девичьими прелестями, желающие должны платить 350 грн в неделю.

По данным следствия, этой деятельностью Валерия занималась с весны 2020 года по февраль 2021 года. В один не самый прекрасный день на страницы героини наткнулся местный пенсионер, ранее работавший главным инспектором отдела защиты интеллектуальной собственности. По его словам, он любит просматривать разные интересные страницы в соцсетях. Именно так он наткнулся на страницу Lera-pantera в Instagram, а впоследствии получил платный доступ к Telegram-каналу с клубничкой. По личному мнению пенсионера и бывшего главного инспектора, там он увидел порнографические фотографии. Но после этого он не поспешил сообщить о своей находке правоохранительным органам, как можно было бы ожидать от бдительного блюстителя закона и морали. Общение молодой и привлекательной Валерии с пенсионером могло бы продолжаться долго и счастливо, если бы об этом не узнала жена последнего. Только после этого досадного инцидента и последовавшего за ним скандала мужчина решил обратиться в киберполицию.

Правоохранители провели следственные действия, допросили еще нескольких свидетелей, которым Валерия после общения в Instagram предлагала платный доступ к Telegram-каналу с порнографическими фото и видео, а также провели необходимую в таких случаях экспертизу, чтобы убедиться, что материалы действительно относятся к категории порнографии. Напомним, ранее полиции понадобилось трижды осуществлять контрольную закупку на OnlyFans, чтобы обвинить блоггершу в распространении порнографии.

Собрав все доказательства, правоохранители передали дело в суд. Но в суде Валерия Радкевич отрицала свою причастность к распространению порно. По ее версии, это могли сделать другие лица, имевшие доступ к ее личному ноутбуку, на котором хранилась папка с интимными фотографиями ее и ее бывшего парня. Валерия заявила, что в 2019 году из-за финансовых затруднений она начала сдавать свою квартиру в аренду студенткам Львовской коммерческой академии. Она вроде бы оставила арендаторам все имущество в квартире, включая ноутбук. Этот ноутбук арендаторы сдавали в ремонтную мастерскую. Итак, Валерия предполагала, что к распространению ее фото могли быть причастны именно эти лица – или арендаторы, или ремонтировавшие ноутбук мастера. Сама же Валерия, якобы, вела в Instagram страницу Pantera shop, а не фигурировавшую в деле.

Однако следователи опровергли непричастность Валерии Радкевич к распространению пикантных материалов. Как выяснилось, переписка с ценителями женских прелестей и администрирование Telegram-канала осуществлялись телефону именно Валерии.

Учитывая это, судья Шевченковского районного суда Ирина Зима признала девушку виновной в распространении порно по ч. 1 и 3 ст. 301 УК и присудила приговор в 3 года лишения свободы. Однако суд освободил Валерию Радкевич от отбывания наказания и назначил год испытательного срока. Кроме этого, она должна оплатить 4,3 тыс. грн расходов на проведение экспертиз.

Прокуратура и осужденная пытались оспорить приговор в суде. Однако Львовский апелляционный суд оставил приговор в силе, и вместе с тем разрешил прокуратуре изъять ноутбук с нюдсами, с которого рассылалась порнография. Этот приговор можно оспорить в кассационной инстанции.

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Источник: zaxid.net