Еще 1,9 млрд грн «налога на Google» поступило в бюджет Украины, более 11 млн грн из них заплатил «запрещенный» OnlyFans

По итогам последнего квартала 2022 года уплате в государственный бюджет подлежит почти $52,1 млн или 1,9 млрд грн «налога на Google» (такую ​​сумму задекларировали и уже уплатили по состоянию на 31 марта 2023-го западные техногиганты-нерезиденты) — это на $12 ,1 млн или 0,4 млрд грн больше, чем в третьем квартале 2022 года. Очередной порцией статистики поделился в своем Telegram-канале Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По словам чиновника, самые большие суммы задекларировали Google Play, Apple, Google (поиск), Valve, PlayStation, Netflix и Etsy. Также Гетманцев особо отмечает, что в феврале-марте 2023 года плательщиками этого налога стали такие компании, как Uber и Bolt. Помните недавний скандал вокруг уклонения украинского партнера этих двух популярных такси-сервисов от уплаты налогов на 52 млн грн.

Также упоминается, что на 1 января 2023 на учете состояли 86 человек-нерезидентов, которые осуществляют операции по поставке электронных услуг украинцам и представляют отчеты.

За первые три квартала 2022 года техногиганты уплатили 4,129 млрд грн «налога на Google» .

А вот чего Гетманцев в этот раз не упоминает в отличие от предыдущего, так это вклад платформы продаж контента для взрослых OnlyFans. За него этот пробел восполнил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк, указав точную сумму — $303,1 тыс. Это на $16,0 тыс. больше по сравнению с третьим кварталом 2022 года. В то же время до сих пор в законодательстве есть уголовная ответственность за публикацию и распространение собственного эротического контента. В Украине можно получить до 7 лет тюрьмы за эротический контент на OnlyFans и условный срок за групповое изнасилование или жестокое сексуальное насилие. Этот абсурд срочно нужно исправлять.

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Напомним, «налог на Google» является достаточно противоречивым налогом, который, несмотря на критику (удорожание сервисов для украинцев), окончательно приняли в июне 2021 года.. Это НДС в размере 20%, которые с 1 января 2022 обязаны платить крупные компании-нерезиденты по электронным сервисам, которые предоставляются в Украине. Согласно действующему законодательству, все иностранные IT-компании без официального представительства в Украине должны зарегистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость по упрощенной процедуре через специальный электронный сервис, если общая сумма соответствующих операций превышает 1 млн грн в год. От уплаты НДС освобождаются только операции по поставке услуг по дистанционному обучению через интернет (если сеть используется исключительно как средство коммуникации между преподавателем и слушателем) и отдельные образовательные сервисы.