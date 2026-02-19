tradfi
Google Maps ограничил доступ к картам для неавторизованных пользователей

Google Maps обмежив доступ до карт для неавторизованих користувачів

В Google Maps появился ограниченный режим просмотра для пользователей, которые не вошли в учетную запись Google.


В частности, для тех, кто не авторизовался, становятся недоступными отзывы и ряд важных изображений. Пользователи Google Maps на Reddit отмечают, что без входа в учетную запись автоматически включается режим ограниченного просмотра. В справке Google отмечается лишь, что подобное может возникать из-за проблем с самим сервисом, в случае обнаружения в сети подозрительного трафика или из-за блокировки расширениями браузера. Там рекомендуют авторизоваться во избежание ограниченного режима просмотра.

Стоит отметить, что разница между полноценным и ограниченным режимами существенная. Для авторизованных пользователей отображаются размещенные в той или иной местности гостиницы, варианты размещения и фото пользователей, а также ряд фактов о конкретной просматриваемой местности. Это все фактически не отображается для тех, кто не осуществляет вход в учетную запись, а также исчезает большинство расположенных поблизости предприятий и достопримечательностей.

Для не авторизованных пользователей не отображается информация о сервисе обслуживания ресторанов, режимах доставки, отзывы других пользователей, самые популярные сезоны для посещения, фото и видео, меню, связанные места. Остается только ключевая информация, в частности, адреса, режим работы, номера телефонов и так далее.

Самым большим минусом, вероятно, является отсутствие отзывов. На протяжении многих лет Google Maps собрала большую базу отзывов пользователей и она представляет большую ценность для туристов. Google пока никак официально не комментирует изменения. Сейчас компания активно интегрирует Gemini в Google Maps. Возможно предпочтение отдается именно авторизованным пользователям из-за желания предлагать персональные услуги и собирать больше информации о них, а возможно Google хочет защитить информацию от большого количества ботов и скрейперов, которые ежедневно извлекают миллионы отзывов и другой информации о компаниях с Google Maps.


Мы писали, что в Google Maps добавили ИИ Gemini для «разговорного» планирования маршрутов. Вместе с тем Google Maps получит черно-белый режим на Android для экономии заряда.

Apple Maps офіційно виходять в Інтернет — через 10 років після запуску

Источники: Neowin; 9to5google

