Google обновила Play Store на платформе Wear OS

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Google в текущий момент работает над крупным обновлением операционной системы Wear OS, о чем компания рассказала во время конференции I/O 2021. Вместе с Samsung она хочет предоставить платформе новый шанс доказать свою состоятельность. Корейцы, в свою очередь, решили отказаться от собственной системы Tizen в пользу новой оболочки One UI Watch, основанной на Wear OS.

Пока не известно какие модели уже выпущенных смарт-часов смогут рассчитывать на получение апдейта. Тем не менее, один из пользователей сообщил о появлении переработанного магазина приложений Play Store на своем девайсе Suunto 7. Он поделился скриншотами обновленной программы.

Новый дизайн Play Store

Старый дизайн Play Store

Как видим, приложения теперь отображаются в виде карточек. Иконки программ стали чуть компактнее, а названия умещаются в одну строку. За счет этого интерфейс стал выглядеть не так перегружено, что важно для небольшого экрана.

Источник: 9to5google